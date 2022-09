Skoda mostra Vision GT: il futuristico concept dell'auto da corsa elettrica

Skoda ha mostrato a Bruxelles, in occasione della mostra “Design and Transformation”, uno studio di design animato al computer della sua Vision GT, la futuristica auto da corsa completamente elettrica.

Ispirati al modello SKODA 1100 HC del 1957, gli ingegneri hanno voluto lanciare un segnale di sportività ed mozione sostenibile in questa era digitale. Il concept di VISION GT mostra un’auto da corsa, monoposto, a cielo aperto con verniciatura in rosso. Il volante in carbonio è appiattito in alto ed in basso ed è accompagnato da una barra piatta che fa da parabrezza, mentre tutte le informazioni più importanti vengono proiettate direttamente sulla visiera del pilota. Il sedile è sospeso in modo flessibile e progettato per compensare in maniera ottimale la forza di accelerazione.

Le linee esterne sono tese ed accompagnate da spigoli netti. Skoda non nasconde che il concept del design richiama le auto da corsa che attualmente gareggiano in Formula E, come dimostrato anche dall’alettone posteriore in due pezzi. Il sistema di aerodinamica attiva, invece, garantisce prestazioni di guida ottimali in ogni situazione. Presente ovviamente il nuovo lettering Skoda, sotto forma di ologramma che può essere ritrovato anche sul frontale.

La mostra “Design and Transformation” presso il Design Museum di Bruxelles resterà aperta fino all’8 gennaio 2023; alcune delle opere sono visibili anche alla Prague House di Bruxelles, fino al 2 ottobre 2022.