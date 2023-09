Skoda Kosiaq, le illustrazioni anticipano il design del SUV: hype in vista del 4 ottobre

Quest'anno Skoda rinnoverà il suo modello Kodiaq che verrà presentato il 4 ottobre, seguito presto dalla rinnovata berlina Superb della quale abbiamo foto degli interni. Ecco alcune immagini di anticipazione.

La seconda generazione del Kodiaq sarà leggermente più lunga, con un aumento di 6 cm (per un totale di 4,76 metri), promettendo più spazio per i passeggeri, sia per 5 che per 7. I fari posteriori sottili sembrano ora essere connessi da una fascia sul portellone.

Gli interni sono stati completamente rivisitati e includeranno nuove funzionalità, come un cruscotto con un secondo vano portaoggetti nella parte superiore, una console centrale con molti spazi portaoggetti (grazie all'eliminazione della leva del cambio) e un ampio touchscreen centrale fino a 12,9 pollici. I quadranti del climatizzatore con display digitale saranno posizionati sotto le bocchette di ventilazione e verranno utilizzati anche per gestire il volume dell'audio.

Per quanto riguarda i motori, la nuova Kodiaq avrà una versione ibrida ricaricabile (tecnologia condivisa con la nuova Volkswagen Tiguan) che erogherà 204 CV e potrebbe offrire fino a 100 km di autonomia elettrica. Saranno disponibili anche motori più tradizionali, tra cui diesel da 150 o 193 cavalli, benzina da 150 o 204 cavalli, con opzioni a trazione integrale o a trazione anteriore. Inoltre, il cambio manuale verrà eliminato, con l'opzione di trasmissioni automatiche DSG6 o DSG7.