Skoda Kodiaq RS, la versione ad alte prestazioni è in arrivo: ecco come sarà

Una "terribile" fuga di notizie dall'India ha rivelato alcuni segreti piuttosto interessanti. La novità più intrigante riguarda sicuramente un SUV sportivo che dovrebbe arrivare a breve sul mercato. La sua terra natale è la Repubblica Ceca, e il suo nome è Skoda Kodiak RS. Ecco come sarà la versione che promette alte prestazioni...

Ne parla il sito motoristico spagnolo Motor che rivela anche i bozzetti del nuovo (presunto) modello sportivo. La nuova versione dell'auto boema (Nuovo Skoda Kodiaq 2024: più spazio e tecnologia, anche Plug-in Hybrid con 100 km di range) è già acquistabile in vari mercati europei, compreso quello iberico, ma al momento è disponile solamente una tipologia di motorizzazione; una strana, per i tempi che corrono, tipologia di motorizzazione. Si tratta, infatti, di un powertrain Diesel e appena due scelte tra gli allestimenti. Per il prossimo futuro, però, si annunciano grandi sorprese.

Il listino della nuova Kodiak, a quanto pare, dovrebbe presto espandersi, proponendo varie soluzioni di motori, anche green con un plug-in hybrid e forse anche quella sportiva caratterizzata dalla sigla RS (Skoda Kodiaq, come sarebbero le versioni Coupé ed RS?). Secondo quanto rivelato dalla fonte spagnola, quest'ultima versione dovrebbe arrivare nei concessionari a partire già dai prossimi mesi. Si tratta di un modello contraddistinto da vari elementi e dettagli speciali che lo rendono unico nell'interno della gamma del SUV. Per esempio, Kodiak RS dovrebbe avere degli stemmi rossi presenti sia sulla griglia che sul portellone posteriore, pinze dei freni e cerchi più grandi, e altre rifiniture in nero dedicate alla livrea.

Per quanto riguarda il lato motori, invece, la fonte parla di un possibile propulsore TSI da 2.0 litri alimentato a benzina da 270 CV di potenza, questo abbinato a un cambio automatico DSG a sette rapporti e trazione integrale. L'auto dovrebbe quindi debuttare verso la fine dell'anno in India e arrivare sul mercato europeo a metà del prossimo anno.