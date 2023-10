Skoda Kodiaq, come sarebbero le versioni Coupé ed RS?

La Škoda Kodiaq è un SUV che ha conosciuto diverse varianti nel corso degli anni. Prima dell'attuale generazione, c'era una variante Kodiaq RS che offriva un dinamismo nella linea, ma il motore aveva 245 CV. Chissà se per la nuova versione è prevista questa variante.

Il rinnovamento della Skoda Kodiaq a 7 posti suggerisce che potrebbe ampliare la sua presenza anche in altre regioni, tra cui l'Europa, dove il segmento dei SUV coupé sta crescendo con l'arrivo di modelli come la Renault Arkana, la Peugeot 3008 e altri.

C'è chi ha effettivamente ipotizzato una possibile variante RS per la nuova generazione, che potrebbe utilizzare un motore ibrido plug-in da 272 CV, simile a quello della Volkswagen Tiguan. Al momento, il motore della Kodiaq offre 204 CV, ma la versione RS potrebbe offrire un maggiore dinamismo e prestazioni. Sembra che ci siano sviluppi interessanti in arrivo per questa famiglia di SUV Škoda Kodiaq.

Skoda ha in porto una vasta gamma di veicoli che presenterà entro il 2026. Questa nuova iterazione del parco auto del gruppo ceco inizierà nel 2024 con un veicolo elettrico compatto che prenderà il posto dell'attuale Karoq. Successivamente giungeremo anche ad una city car del quale non sappiamo molto, se non che arriverà nel 2025.