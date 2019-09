Su Skoda Kamiq e Scala arriva l'assistente vocale premium 'Okay, Laura!'

Pur avendo una nomea da produttore "Low cost", Skoda sta portando a bordo dei suoi veicoli svariate tecnologie Premium, pensiamo a tutti gli ADAS a bordo della nuova Scala e Kamiq. Ora sta per arrivare anche il nuovo assistente digitale "Okay, Laura!".

Si tratta di un avanzato sistema di controllo vocale in grado di comprendere frasi complete pronunciate con naturalezza all'interno dell'abitacolo, offerto come parte integrante del sistema di infotainment top di gamma Amundsen. Amundsen, ricordiamolo, è disponibile sia sulla nuova Scala che sul crossover Kamiq.

Per attivare il tutto basta dire la frase in codice "Okay, Laura!", un po' come il famoso "Hey Siri" oppure "Ok Google", senza premere pulsanti fisici. Il sistema può poi impostare la navigazione verso una destinazione, cercare un brano musicale, ascoltare il dettato di un SMS e inviarlo come testo, solo per fare qualche esempio. A oggi Laura può capire e rispondere in inglese, tedesco, francese, spagnolo, ceco e - per fortuna - anche italiano.

Laura sfrutta inoltre la eSIM di serie integrata su alcuni allestimenti di Skoda Scala e Kamiq. Ovviamente Skoda ha intenzione di portare il suo nuovo assistente digitale anche su altri modelli in arrivo nei prossimi anni, nel frattempo vi ricordiamo che il nuovo Kamiq - che abbiamo provato a Basilea qualche settimana fa - sarà disponibile già a ottobre in prevendita, mentre arriverà nelle concessionarie a novembre.