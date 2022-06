La nuova Skoda Fabia Sport Monte Carlo: una guida sportiva da 26.700 euro

Skoda è una casa automobilistica molto attenta ai gusti dei propri clienti, motivo per cui non mancano all'interno del proprio parco auto vetture anche dalla gamma più dinamica e sportiva. Proprio per quest'ultima tipologia di clienti, l'azienda ha immesso sul mercato la nuova Fabia Sport Monte Carlo.

A distanza di qualche mese dall'apertura delle prevendite della Fabia Monte Carlo, Skoda è pronta rilanciare con un nuovo modello con 4 cilindri 1.5 TSI ACT 150 CV, abbinato di serie al cambio DSG a 7 rapporti. L'altezza dell'auto è stata accorciata di 15mm, gli interni ridisegnati per essere più sportivi e nuovi cerchi in lega da 18".

Non manca ovviamente un'attenzione anche al reparto della connettività e della multimedialità. L'azienda infatti spiega: "ŠKODA FABIA SPORT MONTE CARLO vanta una dotazione di serie particolarmente curata che include la strumentazione digitale Virtual Cockpit con layout specifico, che mette in risalto i lcontagiri. La sicurezza attiva è garantita dai sistemi Front Assistant con frenata automatica e riconoscimento pedoni e Lane Assistant per il mantenimento della corsia di marcia insieme ai gruppi ottici top di gamma in tecnologia Full Bi-LED."

La tecnologia di Skoda incontra dunque un allestimento sportivo della celebre vettura che, attualmente, è già in vendita presso i rivenditori a partire da 26.700 euro con la consegna attesa dopo l'estate. E voi, invece, cosa ne pensate di questo nuovo modello? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.