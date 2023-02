Skoda Enyaq RS da Guinness World Record con la derapata più lunga del mondo sulla neve

Dopo la super sfida a tema Skoda organizzata da carwow, torniamo a parlare del marchio della Repubblica Ceca, perché con il SUV Skoda Enyaq RS ha segnato non uno, ma ben due Guiness World Record tra i ghiacci svedesi. La Skoda Enyaq RS ha registrato il drift continuativo più lungo della storia, per le auto in generale e per quelle elettriche.

L’auto è stata portata al successo dal giornalista di EVO Magazine UK, Richard Meaden, che ha guidato di traverso per un totale di 7,35 km, ovvero 39 giri su una pista ghiacciata circolare di 60 metri di diametro. L’impresa ha richiesto 15 minuti e 58 secondi per essere portata a termine, e nel corso della prova Richard ha raggiunto una velocità massima di 48,67 km/h, senza mai scendere sotto ai 31,64 km/h.

Quanto alla vettura, si trattava di una Skoda Enyaq RS assolutamente di serie, ad eccezione degli pneumatici, diversi tra asse anteriore e posteriore. Davanti c’erano infatti dei Michelin Däckproffsen 245/35 R20 chiodati, con 600 chiodi da 5 mm, mentre al retrotreno c’erano un paio di Nokian Hakkapelitta da 255/45 R20 con 300 chiodi da 2 mm ciascuna, un’accoppiata vincente per avere il giusto equilibrio e grip sulla superficie del lago ghiacciato vicino a Ötersund, spessa 40 cm.

Il vecchio record apparteneva ad un certo Wang Dongjang, che aveva percorso 6,22 km di traverso a bordo di una Subaru WRX. A questo punto non ci stupiremmo se Skoda decidesse di attaccare il world record di donut sulla neve ottenuto dalla Porsche Taycan Cross Turismo.