Skoda Enyaq nel mondo reale: prova consumi del SUV elettrico

Arrivata nel nostro Paese un po’ in sordina, la nuova Skoda Enyaq è di sicuro una delle 100% elettriche più interessanti del momento - e con Matteo Valenza è ora arrivato il momento di fare un bel test consumi nel mondo reale.

Il SUV, forte di molte tecnologie del Gruppo Volkswagen, è in grado di offrire potenze da 148 CV e 204 CV, con batterie da 52 kWh e 77 kWh (netti), caratteristiche che possono ricordare la nuova Audi Q4 e-tron. Il nostro amico Matteo Valenza ha portato la BEV a fare il suo solito “tour autonomia”, provando a capire i consumi reali dell’auto nella sua versione da 204 CV.

In salita, Enyaq ha consumato 36,5 kWh/100 km andando a una velocità media di 51 km/h, in discesa invece l’ottimo recupero dell’energia ha fatto segnare -30,1 kWh/100 km a 38 km/h di media. In ambito urbano i consumi si sono attestati sui 12,3 kWh/100 km, mentre in tangenziale siamo saliti a 13,2 kWh/100 km a 89 km/h di media. Arriviamo così alla temuta prova in autostrada: a 107 km/h di media la Skoda Enyaq ha consumato 20,3 kWh/100 km, mentre a 127 km/h di media siamo saliti a 23,3 kWh. Numeri niente male per un SUV di questo calibro, che si presenta sul mercato come una delle migliori soluzioni dell’anno.