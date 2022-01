La Skoda Enyaq iV 'vola' insieme al Pipistrel Velis Electro, velivolo 100% elettrico

Il mondo sta cambiando, il futuro però è già qui. È quanto recita il nuovo spot combinato della Skoda Enyaq iV e del primo velivolo leggero per il trasporto di persone totalmente elettrico approvato dalla EASA: il Pipistrel Velis Electro.

Di fattura slovena, il velivolo approvato dalla European Union Aviation Safety Agency (EASA per l'appunto) monta una piccola batteria da 21 kWh sufficiente per viaggiare per circa 45 minuti con una carica completa, mentre la Skoda Enyaq iV è un SUV con 82 kWh di energia che promette fino a 530 km di autonomia WLTP (qui la prova dei consumi reali con la Skoda Enyaq iV).



Il prossimo 31 gennaio la famiglia Enyaq diventerà più grande grazie all'arrivo di una Enyaq iV "coupé", cugina delle Volkswagen ID.5 e Audi Q4 e-tron Sportback. Questa attesa vettura avrà un coefficiente aerodinamico migliore rispetto al SUV Enyaq che già conosciamo (ricordiamo che la Skoda Enyaq iV non ha brillato nel test dell'alce), pari ad appena 0,234, con tanto di versione RS da 300 CV - che riprende di fatto la tecnologia AWD della Volkswagen ID.5 GTX.



Non è l'unica novità che bolle nella pentola di Skoda, entro la fine del decennio dovremmo infatti vedere altre tre vetture elettriche: una andrà a sostituire la piccola Citigo-e iV, la seconda riprenderà le linee del bestseller Octavia, mentre la terza sarà un SUV/Crossover più compatto della Enyaq - o almeno sono questi gli ultimi rumor disponibili in rete, decisamente verosimili.