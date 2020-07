La Skoda Enyaq iV vista all'interno: intervista al responsabile Norbert Weber

Il futuro di Skoda è sicuramente elettrico. Oltre al best seller europeo Citigo iV e alla nuova Octavia RS iV, in arrivo vi è la nuova Skoda Enyaq iV, di cui oggi possiamo mostrarvi gli interni - anche se solo disegnati, grazie a un'immagine teaser rilasciata dalla stessa azienda.

Per il reveal dell'auto bisognerà aspettare il prossimo 1 settembre, già oggi però conosciamo alcuni dettagli ufficiali. Sappiamo ad esempio che per gli interni Skoda si è ispirata agli ambienti abitativi moderni, utilizzando materiali naturali, riciclati e prodotti realizzati in modo sostenibile. Di questo ve ne parla meglio Norbert Weber, responsabile dell'Interior Design di Skoda, che ha rilasciato un'intervista.

ENYAQ iV è il primo veicolo ŠKODA basato sulla piattaforma modulare elettrificata (MEB). Quali modifiche ha apportato ŠKODA al design degli interni di questo inedito SUV, rispetto a un modello con motore a combustione?

Norbert Weber: ENYAQ iV beneficia del lungo interasse della piattaforma MEB che, rispetto alle sue dimensioni, offre un interno eccezionalmente spazioso. A questo si aggiunge anche la presenza del pianale piatto, sprovvisto del tunnel centrale che troviamo nei veicoli con motore a combustione. Abbiamo utilizzato questa caratteristica concettuale per rendere l'abitacolo visivamente ancora più spazioso e per creare una sensazione di spazio ancora maggiore. Ne è un esempio la nuova plancia, disposta su più livelli.

Si sta parlando di un nuovo concetto di interior design per ENYAQ iV. Può descriverlo più dettagliatamente?

Weber: Il nuovo concetto di design di ENYAQ iV combina spaziosità e un "feeling da lounge". Al posto delle conosciute versioni e delle numerose opzioni aggiuntive, per ENYAQ iV offriamo per la prima volta le nostre nuove Design Selection che ricordano gli ambienti abitativi moderni, con colori e materiali perfettamente coordinati tra loro. Proponiamo inoltre diversi pacchetti con diverse opzioni strutturate seguendo vari temi; alcune opzioni saranno disponibili per tutti i modelli. In questo modo possiamo proporre ai Clienti scelte chiare e semplici, ma indiscutibilmente uniche.

Quali sono i cambiamenti più significativi nella struttura degli interni di ENYAQ iV?

Weber: Il fatto che manchi il tunnel centrale ha offerto numerose possibilità. Nella parte anteriore abbiamo utilizzato questo spazio per un ulteriore vano di stoccaggio disposto sotto la consolle centrale, che è strutturata su più livelli. Grazie al lungo interasse, i passeggeri posteriori beneficiano sia dello spazio supplementare davanti al sedile centrale sia di quello per le gambe, eccezionalmente generoso per i sedili su entrambi i lati. Inoltre ENYAQ iV offre un vano bagagli da 585 litri.

Come descriverebbe il design degli interni di ENYAQ iV?

Weber: Semplice, arioso, innovativo e sostenibile. Semplice perché è intuitivo configurare le Design Selection e i pacchetti tematici; arioso per l’abitabilità e l’eccellente utilizzo dello spazio. Innovativo grazie alle nuove caratteristiche presenti, come lo schermo centrale da 13 pollici e il nuovo Head-up Display, disponibile anche in realtà aumentata, e sostenibile perché utilizza materiali naturali e riciclati.

Quali nuovi colori e materiali moderni e sostenibili vengono utilizzati per la prima volta?

Weber: In una delle Design Selection disponibili, ad esempio, i rivestimenti dei sedili sono realizzati con il 40% di lana vergine e presentano il sigillo della Woolmark Company. Il restante 60% delmateriale è costituito da poliestere riciclato proveniente da bottiglie PET. Questi rivestimenti offrono una sensazione unica e garantiscono un clima piacevole per il viaggio. Un altro esempio è la disponibilità di una pelle prodotta in modo particolarmente sostenibile: utilizzando un estratto di foglie di ulivo al posto dei prodotti chimici per la conciatura.

Quali sono secondo lei i punti forti del design degli interni di ENYAQ iV?

Weber: Mi piace particolarmente la finitura decorativa che si estende per tutta la larghezza di ENYAQ iV, dalla plancia ai pannelli delle portiere, che aumenta ulteriormente la sensazione di spaziosità dell’abitacolo. Sotto il display centrale, la struttura richiama direttamente la forma della calandra ŠKODA e può essere impiegata anche come appoggio per la mano che utilizza il touchscreen. La presenza di materiali particolarmente morbidi, in tutta la superfice degli interni, aumenta la sensazione di essere comodamente seduti sul divano di casa.