Skoda Enyaq iV, teaser mostra la silhouette e anticipa la data del debutto

La casa automobilistica Skoda, che a fine luglio saluterà il CEO Bernhard Maier, ha annunciato che svelerà il nuovo SUV elettrico Enyaq il 1° settembre 2020, pubblicando anche un piccolo teaser interessante che mostra la sua silhouette.

La divisione ceca del gruppo Volkswagen ha confermato inoltre che farà parte della serie iV assieme ad altri modelli in arrivo entro il 2022 per un totale di 10 veicoli elettrici. Enyaq iV verrà presentato in un evento che si terrà in Repubblica Ceca, ma già si conoscono alcune caratteristiche tecniche: Enyaq arriverà sul mercato offrendo al consumatore la scelta tra trazione posteriore e trazione integrale, tre taglie di batteria differenti (la più capiente sarà da 125 kW) e 5 livelli di potenza.

Il SUV sarà basato sulla piattaforma modulare MEB già usata in altri modelli del gruppo tedesco come la Volkswagen ID 3 in arrivo in Italia a settembre, e avrà spazi interni simili a quelli del Kodiaq. Skoda ha anche assicurato che Enyaq “combinerà design, capienza e proporzioni bilanciate a una esperienza divertente e rispettosa dell’ambiente”.

Che origine ha il nome? “Enya” in irlandese significa “fonte di vita”, probabilmente per ricordare l’ecosostenibilità dei veicoli elettrici, mentre la “q” finale ricorda gli altri SUV della famiglia Skoda, ovvero Kamiq, Karoq e Kodiaq.