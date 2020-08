Skoda Enyaq iV: il futuro SUV elettrico svelato dagli sketch ufficiali

Scoprire le nuove auto è una sorta di caccia al tesoro. Con la Skoda Enyaq iV, dopo la presentazione degli interni, ora abbiamo un altro indizio: gli sketch ufficiali. Il futuro SUV sarà la prima vettura Skoda basata sulla piattaforma elettrica MEB del Gruppo Volkswagen.

Un'immagine vale più di mille parole e in questo caso le immagini sono di ottima qualità, gli sketch sono realizzati con uno stile grafico pulito e realistico che risalta le forme del SUV che affiancherà Karoq e Kodiaq.

Karl Neuhold, head of exterior design di Skoda, ci aiuta a comprendere meglio la futura Enyaq. Il design trae ispirazione dai cristalli di Boemia, un vetro decorativo prodotto in Repubblica Ceca. Questo linguaggio che Nauhold definisce "emotivo" è condiviso con Scala, Kamiq e con la quarta generazione di Octavia. Grazie alla piattaforma MEB, priva del tunnel della trasmissione, i designer hanno avuto molta più libertà nella progettazione degli interni, che appaiono particolarmente spaziosi. La flotta di Skoda EV manterrà la classica griglia anteriore, elemento distintivo del marchio ceco. Secondo Neuhold la Enyaq iV sarà riconoscibile per le linee progressive e bilanciate e per le proporzioni dinamiche. L'uso della piattaforma MEB ha influito sulle scelte di design: l'auto è più alta dei SUV tradizionali della casa, ciò è dovuto allo spazio extra preso dalle batterie, ma ha anche sbalzi più contenuti. Molta importanza è stata data all'aspetto aerodinamico: solo 0,27 Cx, un valore record per un SUV di queste dimensioni.

Per ulteriori novità appuntamento al primo settembre, quando la Skoda Enyaq iV sarà rivelata completamente.