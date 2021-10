La Skoda Enyaq iV fallisce il test dell'alce: velocità in entrata troppo bassa

Il famigerato test dell'alce può mettere alla prova qualunque tipo di veicolo. In genere i modelli più piccoli e quelli più grossi ne escono sempre con le ossa rotte, mentre le berline di medie dimensioni e i veicoli completamente elettrici si comportano meglio, almeno in linea di massima.

La prova consiste nel simulare l'incontro con un alce in piena extraurbana ad una velocità di 77 km/h. In pratica il conducente deve scartare immediatamente verso sinistra per evitare l'animale entrando nella corsia opposta, e infine deve ritornare nella propria corsia nel modo più veloce possibile, altrimenti potrebbe avvenire uno scontro frontale con un veicolo in arrivo dal senso di marcia opposto.

Effettuare questa manovra a 77 km/h o più rappresenta un successo assoluto per qualunque tipo di veicolo, ma anche aggirarsi sui 73-75 km/h non incarna un vero fallimento (la Audi RS e-tron GT ha completato il test dell'alce proprio in questo range). Ovviamente se non si riesce a portare a casa una traiettoria accettabile al di sopra dei 70 km/h c'è qualche problemino di stabilità, e l'ultimo test di km77.com sulla nuova Skoda Enyaq iV ne riporta un esito non ottimale.



La pubblicazione ha affermato che il SUV elettrico del brand ceco restituisce una buona sensazione di prevedibilità e di solidità, ma il controllo della stabilità non sempre si comporta come dovrebbe, almeno oltre i 70 km/h. Il risultato pulito della Enyaq iV si è avuto a 67 km/h: un dato particolarmente basso per una vettura elettrica. Ricordiamo che le EV sono avvantaggiate in queste prove, poiché il pacco batterie disposto sul pianale abbassa sensibilmente il centro di gravità complessivo del veicolo, che è sempre un bene.



Nello specifico quelli di km77 hanno preso in esame la variante del SUV con pacco batterie da 58 kWh effettivi, la quale ha una massa di 1.950 chilogrammi, che la allinea in tal senso a tanti altri modelli a zero emissioni.



Prima di concludere vogliamo però rimandarvi a quella che è la vera campionessa dello slalom: alcune settimane fa la Tesla Model Y ha dominato il test dell'alce grazie ad una velocità in entrata da record. Se abitate tra i boschi e volete sentirvi al sicuro da una eventuale invasione della carreggiata, dovreste prenderla in considerazione.