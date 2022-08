Skoda ENYAQ iV si aggiorna: le novità del SUV elettrico in versione 2023

Il primo SUV 100% elettrico di Skoda, ENYAQ iV, si aggiorna all'edizione 2023 con tanti contenuti aggiuntivi rispetto al passato. Il produttore del Gruppo Volkswagen ha anche implementato un nuovo software di gestione del veicolo ME3.

Partiamo subito alla scoperta delle novità: Skoda ENYAQ iV MY23 è ora ordinabile nelle concessionarie Skoda nelle varianti "60", con batteria da 62 kWh e motore da 132 kW, e "80", con batteria da 82 kWh e motore da 150 kW. In più abbiamo la "80x", che a parità di batteria aggiunge un secondo motore all'asse anteriore, per una potenza complessiva di 195 kW e una vera trazione integrale elettrica. La versione "50" dunque esce dal listino.

Fra le novità abbiamo anche la nuova versione PLUS della Skoda ENYAQ iV, che grazie a dei pacchetti "bundle" rende più semplice la configurazione. Nello specifico la ENYAQ iV PLUS offre un livello di sicurezza attiva superiore, allo stesso modo la connettività e il comfort. Inoltre si aggiungono prese da 220 V e una doppia USB-C per i passeggeri posteriori, il phone-box per la ricarica wireless di due telefoni in contemporanea, i finestrini laterali con trattamento acustico, il portellone elettrico con funzione Virtual Pedal, gruppi ottici anteriori Matrix LED, climatizzatore automatico tri-zona. Le versioni PLUS hanno un sovrapprezzo di 5.300 euro.

La ENYAQ iV si può anche configurare con il pacchetto CLEVER (primo step di personalizzazione) a 3.000 euro, ADVANCED e MAX, rispettivamente a 2.200 euro e 4.400 euro. Ricordiamo infine che ENYAQ iV 60 si ricarica fino a 120 kW in corrente continua, 80 e 80x fino a 135 kW, mentre con la carica di Tipo 2 siamo a 11 kW su tutte le versioni.



Per gli amanti della sportività, al top della gamma abbiamo poi la Skoda ENYAQ iV SPORTLINE, che si riconosce per via del suo design esterno e interno più aggressivo, con un assetto sportivo ribassato di 15 mm. Il tutto in attesa della nuova Skoda ENYAQ Coupé RS.