Skoda Combi Electric: ecco l'inedita famigliare pronta a sfidare la Kia EV

Skoda sta puntando su un futuro più sostenibile e ambizioso che mai. Uno dei modelli più interessanti che hanno in cantiere è il futuro Skoda Electric Combi, un membro della loro famiglia di veicoli, previsto per il debutto sul mercato nel 2026, con un ampio spazio interno come uno dei suoi punti di forza.

Skoda sta affrontando il futuro sostenibile con determinazione, mantenendo al tempo stesso un approccio pragmatico. I dirigenti dell'azienda comprendono che la trasformazione imminente nella mobilità rappresenta un passo cruciale e la sicurezza giocherà un ruolo cruciale, infatti Skoda ha lavorato su un airbag gigantesco.

Con la nuova filosofia "Let's Explore", dove Skoda ha confermato sei modelli in arrivo. Una categoria di carrozzeria in cui Skoda eccelle è quella delle station wagon, sfruttando abilmente lo spazio interno. L'azienda ha pianificato di trasformare la Skoda Octavia Combi in un modello completamente elettrico, come dimostrato da questa anteprima. Con una lunghezza di 4,6 metri, questa futura famiglia di veicoli si inserirà nella categoria delle compatte, ma offrirà spazi interni paragonabili a quelli di un modello di segmento D. Il design sarà moderno, come suggerito da queste immagini.

Fornito di una forte influenza dalla Vision 7S, il design dell'auto si rifletterà nei fari che si integrano armoniosamente con la griglia del radiatore, ora trasformata in un pannello. Questa modifica contribuirà a conferire un aspetto più audace e all'avanguardia, oltre a un tocco di sportività. Questo stile è ancor più evidente nella silhouette e nel volume posteriore, dove l'inclinazione del tetto sarà gradualmente più pronunciata rispetto all'attuale Octavia Combi.

L'interno subirà una trasformazione altrettanto radicale, caratterizzata da un'ergonomia più pulita e un'enfasi su schermi digitali di notevole impatto. Skoda, al momento, mantiene riservati i dettagli sulla disposizione degli interni, ma è noto che l'approccio sarà di minimalismo tecnologico, in linea con molti altri produttori. L'obiettivo è offrire un elevato livello di funzionalità all'interno di un abitacolo che includerà solo due file di sedili, ospitando comodamente cinque passeggeri. Coloro che necessitano di spazio aggiuntivo e sette posti dovranno rivolgersi verso un SUV in via di sviluppo.