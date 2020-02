La Skoda Citigo elettrica guida la rivoluzione delle EV in Repubblica Ceca

Negli ultimi anni il mercato elettrico ha iniziato a macinare i suoi primi passi, ma come? Proponendo al pubblico premium berline e SUV estremamente costosi, di alta fascia, mentre a causa di costi di produzione troppo alti di citycar a zero emissioni ne abbiamo viste davvero poche. Presto però le cose cambieranno, anche grazie a marchi come Skoda.

Le piccole elettriche si stanno affacciando prepotentemente sul mercato globale, abbiamo la Renault Zoe, la Peugeot e-208, mentre sono ancora più compatte la SEAT Mii Electric e la Skoda Citigo EV, con quest'ultima che in Repubblica Ceca ha portato le elettriche a ottenere un nuovo record. Nel Paese a gennaio 2019 le elettrificate a batteria vendute (100% elettriche o ibride plug-in) sono state 619, il miglior risultato di sempre, e la vettura più venduta è risultata proprio la Skoda Citigo EV con 254 unità.

Il podio è completato dalla Skoda Superb PHEV e dalla Hyundai Ioniq Electric. La Top 10 continua poi con la Hyundai Kona EV, la Tesla Model 3 (che ha piazzato appena 10 unità, probabilmente a causa del prezzo e della scarsa disponibilità generale) la BMW i3, la BMW X5 PHEV, la Renault Zoe, il Mitsubishi Outlander PHEV e la Volkswagen Passat GTE. E il Salone di Ginevra dovrebbe portare anche l'economica citycar Dacia elettrica, le piccole sono pronte alla loro rivincita.