Skoda cestina le ibride plug-in:'il nostro futuro è completamente elettrico'

Skoda ha appena condiviso interessanti informazioni sul proprio futuro. A breve comincerà a mettere rapidamente da parte i modelli plug-in hybrid per concentrarsi esclusivamente su quelli completamente elettrici.

Il fatto che il brand puntasse ad elettrificare in maniera estensiva la propria gamma era già noto, ma l'accelerazione in tal senso e il pensionamento veloce delle ibride rappresenta una novità. A condividerla è stato il CEO del brand Thomas Schafer, che si è detto soddisfatto del successo commerciale ottenuto nel 2020 quanto fiducioso per il futuro della compagnia.

Il fantastico Enyaq iV (appena provata da Matteo Valenza) in effetti promette davvero bene grazie alle vivaci configurazioni da 148 e 204 cavalli e alla scelta tra due pacchi batteria, da 52 kWh e 77 kWh. Al test reale in strada l'Enyaq si è rivelato particolarmente efficiente, e tra le altre cose va ad esibire un prezzo d'ingresso alquanto vantaggioso se paragonato alla concorrenza: si parte da 35.950 euro incentivi esclusi.



Insomma, le tecnologie e le piattaforme sviluppate dal Gruppo Volkswagen stanno consentendo a tutti i marchi interni di accelerare il processo di elettrificazione nel migliore dei modi (stanno arrivando anche gli update OTA). Nonostante tutto però nessun marchio è esente dai problemi produttivi che l'industria automotive sta incontrando da un anno a questa parte, e lo stesso Schafer ha ammesso che nell'arco del 2021 verranno sfornati circa 100.000 esemplari in meno di quelli previsti.



D'altro canto i preordini per i modelli a emissioni zero hanno oltrepassato le aspettative di Skoda, e Schafer ha commentato come segue:"Ovviamente le PHEV sono importanti per i parchi auto, ed è per questo motivo che offriamo tante Octavia e Superb, ma queste non verranno seguite da altri modelli. Non ha senso per noi. Il nostro futuro è l'auto puramente elettrica."