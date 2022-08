Skoda cambia logo e identità: tutto ricomincia dalla VISION 7S

L'industria automotive sta cambiando in fretta, tutti i grandi produttori stanno virando verso la mobilità elettrica e per sottolineare questo cambiamento stanno rivoluzionando anche la loro identità di brand. Di recente è successo a Dacia, oggi tocca a Skoda.

Dacia ha cambiato logo e identità di recente, dando un'impronta più futuristica alle sue vetture a partire da questo 2022 - tutti gli ordini successivi al 16 giugno 2022 avranno la nuova Brand Identity. Ora tocca a Skoda, marchio del Gruppo Volkswagen che in questi ultimi anni si è distinta per aver rilasciato vetture dall'eccellente rapporto qualità-prezzo, con moltissime soluzioni smart e inedite per il mercato.

Ora la società si rinnova con un nuovo logo e un linguaggio di design proiettato al futuro. Primo esempio di questa nuova era è la Skoda VISION 7S (Skoda svela i primi bozzetti della VISION 7S), un concept elettrico basato su piattaforma MEB che offre 89 kWh di batteria e oltre 600 km di autonomia secondo il ciclo WLTP.

Ricordiamo che Skoda è impegnata in prima linea per la salvaguardia del pianeta. Questa nuova identità di brand fa parte infatti del progetto NEXT LEVEL - SKODA STRATEGY 2030. Entro l'inizio del 2026 il brand avrà tre nuovi modelli elettrici e la VISION 7S sarà la base per uno di questi tre. Entro il 2030 le vendite elettriche del marchio saliranno del 70%, anche grazie a investimenti programmati che nei prossimi cinque anni porteranno alla mobilità elettrica del brand altri 5,6 miliardi di euro e 700 milioni di euro solo per la "digitalizzazione" della comunicazione.



A proposito di elettrificazione, abbiamo provato la Skoda Enyaq VISION iV 100% elettrica.