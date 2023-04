Skoda annuncia 6 nuovi modelli elettrici in arrivo entro il 2026

Il Gruppo VW ha deciso che Skoda porterà avanti lo sviluppo dei motori termici, ma ciò nonostante la casa ceca ha tantissime novità 100% elettriche che arriveranno in un prossimo futuro: Skoda ha anticipato che entro il 2026 verranno presentati non meno di sei nuovi veicoli EV.

Nello specifico, c’è da aspettarsi un ampliamento dell’offerta dedicata alla Enyaq, ma quattro dei modelli saranno completamente nuovi: la prima novità è attesa nel 2024 e al momento si nasconde sotto alla denominazione “Compact”, anche se dovrebbe trattarsi dell’erede della Karoq.

Nel 2025 vedremo dunque la Enyaq di seconda generazione, che verrà declinata anche in versione Enyaq Coupe, e questa verrà poi affiancata da un ancora sconosciuto modello “Small” che verrà prodotto da Seat in Spagna e che dovrebbe, come suggerisce il nome, essere una compatta lunga circa 4,1 metri con un prezzo di listino all’uscita che dovrebbe attestarsi attorno ai 25.000 euro, entrando quindi nel segmento delle EV entry-level che sta diventando più agguerrito che mai, dato che vedrà la proposta della cugina Volkswagen e soprattutto la tanto chiacchierata Tesla Model 2.

Infine, nel 2026, toccherà al modello chiamato “Combi”, che secondo le voci di corridoio dovrebbe trattarsi di un mezzo ispirato alla Octavia station wagon, dunque con un corpo vettura allungato di circa 4,7 metri, a cui si affiancherà il modello “Space”, un nome in codice che dovrebbe nascondere un nuovo SUV a 7 posti con una lunghezza di circa 4,9 metri e uno spazio a bordo da record.