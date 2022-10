SKODA ad alte prestazioni: la gamma RS da OCTAVIA a ENYAQ Coupé

Magari SKODA non è immediatamente riconoscibile come marchio ad alte prestazioni, è più famoso per via delle sue vetture smart e funzionali proposte a prezzi aggressivi, le cose però stanno cambiando: scopriamo in dettaglio la nuova gamma SKODA RS.

Sono 50 anni che il badge RS (Rally Sport) caratterizza le vetture ad alte prestazioni del marchio, pensiamo alla storica SKODA 130 RS, oggi omaggiata dalla nuova FABIA RS Rally2 nella omonima categoria (presentata la nuova SKODA FABIA RS Rally2), una vettura compatta da 300 CV. Tutto il know-how utilizzato per le competizioni è però anche al servizio di diverse vetture stradali, che danno per l'appunto forma alla gamma RS di SKODA.

Il primo modello di serie RS è stata la leggendaria SKODA OCTAVIA, che oggi nella sua variante RS iV offre dal 2020 la trazione Plug-in Hybrid con 180 kW/245 CV di potenza. La vettura è anche disponibile in versione diesel da 200 CV e benzina da 245 CV. OCTAVIA RS si può avere anche wagon. L'attuale modello di punta è invece la SKODA ENYAQ Coupé RS iV, il primo veicolo RS completamente elettrico del marchio (ordini aperti per il nuovo SKODA ENYAQ Coupé RS iV). Accelera da 0 a 100 km/h in soli 6,5 secondi, mentre la velocità massima limitata elettronicamente è di 180 km/h. A completamento della gamma troviamo ance KODIAQ RS, a benzina con motore 2.0 TSI.