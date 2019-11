Uno sketch rivela gli avveniristici interni della Skoda Octavia 2020

L'11 novembre Skoda mostrerà la nuova Octavia, nel frattempo l'azienda ceca ha mostrato alcune immagini teaser, a partire da un bellissimo sketch che rivela gli eleganti e moderni interni del veicolo.

Tanto per iniziare, la dashboard è stata completamente ridisegnata. Il trend dell'automotive attuale vuole che infotainment e quadranti sembrino usciti direttamente da un'astronave, Tesla docet. La Octavia a quanto pare non sarà da meno, con uno schermo da 10 pollici in formato tablet.

Questa volta l'infotainment è stato posizionato in una posizione più ottimale, ben centrale e in alto, in modo da non distrarre eccessivamente l'automobilista ogni volta che c'è da gestire il navigatore o la musica.

Anche il quadro è digitale, ed è sempre da 10 pollici. Saranno incluse diverse possibilità di personalizzazione, potendo navigare tra quattro layout. Basic, Classic, Navigation e Driver Assistance System. La nuova Skoda Octavia 2020 sarà anche il primo veicolo del brand della Repubblica Ceca ad includere la tecnologia heads up display. Una novità che ad esempio non era presente nella sempre recente Superb.

Se queste sono le premesse, la Octavia si presenta di già come un'auto decisamente accattivante. Ricordiamo che i pieni del gruppo VW prevedono la trasformazione di Skoda in un brand entry-level, una scelta che non sembra essere completamente condivisa dai dirigenti dell'azienda ceca.