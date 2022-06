Avete mai visto uno skateboard con razzo jet? Raggiunti 80 km/h in video!

Chi ci segue da tempo conosce già Robert Maddox, noto altrimenti come Rocketman: lo scorso aprile ci ha deliziati, ad esempio, con il go-kart più veloce al mondo dotato di due propulsori jet. Ebbene, i suoi ultimi esperimenti hanno toccato limiti impensabili: eccovi lo skateboard con un razzo jet capace di arrivare a 80 chilometri orari!

Il video in questione della prova su strada è stato pubblicato a inizio giugno 2022 e da allora ha continuato a deliziare gli appassionati e coloro che ammirano la sua follia. Il tutto si avvia con lui che alimenta il jet con un soffiatore per avviarlo, mentre questo si trova collocato saldamente su uno skateboard modificato: oltre alla tavola in sé, difatti, troviamo una base più ampia e addirittura un piccolo sedile per consentirgli di pilotare comodamente questo mostro di prestazioni.

Controllata la strada deserta, egli afferra il manubrio e parte per un viaggio ad altissima velocità, riuscendo comunque a rimanere piuttosto fermo. Con un sorriso stampato sul viso e zero misure di sicurezza, egli è arrivato a 50 miglia orarie (ovvero 80 km/h) sulle piccolissime ruote dello skateboard e con fiamme dietro di sé, sprigionate costantemente dal singolo propulsore jet. Il viaggio prosegue per oltre un minuto a piena velocità e si conclude con una semplice frase: “Vi dirò, è stata una corsa spaventosa!”

Lo scorso febbraio, invece, abbiamo visto Rocketman a bordo di un go-kart con più propulsori Pulsejet.