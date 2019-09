Sul sito Tesla si possono ordinare i pannelli solari in tre dimensioni e potenze

Tesla è certamente famosa per le sue auto, dalla Model S al best seller del momento Model 3, non bisogna però dimenticare che l'azienda di Elon Musk produce anche batterie casalinghe per lo stoccaggio dell'energia e pannelli solari - che ora è possibile ordinare direttamente sul sito.

La funzione risulta attiva soltanto in lingua inglese, è però perfettamente accessibile anche tramite il sito italiano di Tesla (in alto, accanto ai modelli di auto, trovate la voce ENERGIA), segno che i pannelli solari della compagnia stanno arrivando anche nel nostro Paese. Si tratta di pannelli particolarmente "sottili" che possono essere montati sul tetto di casa, attualmente disponibili in tre superfici differenti: Small, Medium e Large.

Secondo Tesla un pannello di piccole dimensioni da 3,8 kW produce quotidianamente dagli 8 agli 11 kWh, uno medio da 7,6 kW dai 16 ai 23 kWh, mentre uno grande da 11,4 kW dai 24 ai 34 kWh al giorno -ogni utente dunque deve capire quale dimensione si adatta meglio alle proprie esigenze.

Sul sito si può tranquillamente pre-ordinare i pannelli inserendo Italia nella casella del Paese - e pagando subito 100 euro di anticipo, pienamente rimborsabili nel caso in cui non vogliate più procedere all'acquisto successivamente. Una bella novità che, associata alle batterie PowerWall, può aiutare gli utenti a creare in pochi passaggi un impianto fotovoltaico completo ed efficiente.