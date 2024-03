Sistemi di guida autonoma, Lexus meglio di Tesla e Mercedes nella sicurezza

Stando alla fantascienza, nel 2024 le auto avrebbero dovuto già volare. Ovviamente siamo abbastanza indietro su questo punto, molte auto di nuova generazione però sanno guidarsi da sole in diverse situazioni. Qual è il migliore sistema di guida autonoma disponibile al momento? Tesla domina anche in questo campo?

Ovviamente parliamo di sistemi di Guida Autonoma di Livello 2, già disponibili sulle auto di serie, non tecnologie all’avanguardia ancora in fase sperimentale. Su questo fronte l’IIHS, ovvero l’Insurance Institute for Highway Safety operante negli USA, ha pubblicato i risultati di un test che ha messo a confronto i sistemi di guida autonoma più diffusi sull’attuale mercato - e la situazione non è rosea come potremmo pensare. Pensate: soltanto 1 sistema su 14 ha ottenuto una valutazione di “Acceptable”, 2 hanno ottenuto “Marginal”, mentre tutti gli altri sono stati classificati come “Poor”, scadenti insomma. Un panorama alquanto desolante che vede Tesla uscire con le ossa rotte assieme ad altre case di spicco: il grado “Poor” è stato infatti assegnato a Nissan (ma a un sistema di vecchia generazione), Tesla, BMW, Ford (strano, il Ford Blue Cruise era il miglior sistema secondo Consumer Reports), Genesis, Mercedes-Benz (la stessa Mercedes-Benz che ha iniziato a vendere la Guida Autonoma di Livello 3 in Europa) e Volvo.

Siamo sinceri, sono tutti nomi che non ci saremmo aspettati di vedere in questa pessima categoria, c’è però un motivo... A spiegare il tutto ci ha pensato David Harkey, Presidente dell’IIHS: “Inizialmente i sistemi di guida autonoma mescolavano sapientemente funzioni di assistenza attiva e passiva, oggi invece sono talmente avanzati che permettono al conducente di distrarsi per qualche istante, alzando così i rischi alla guida”. Ecco dunque spiegato l’arcano, il perché alcuni dei migliori sistemi in circolazione hanno ottenuto una valutazione così bassa: “Noi ci assicuriamo che il conducente resti sempre vigile e concentrato sulla guida” ha spiegato il Presidente dell’IIHS, che di fatto vigila sulla sicurezza dei veicoli a 360 gradi.

Sempre secondo l’IIHS, il sistema Teammate della Lexus LS è risultato l’unico davvero in grado di garantire un’alta sicurezza agli occupanti, badando anche all’attenzione posta dal conducente alla guida. Super Cruise di GM, testato sulla GMC Sierra, e il Pro-Pilot Assist di Nissan con Navi-Link, presente a bordo di Ariya, hanno ottenuto valutazione “Marginal”, sono comunque stati superiori ai “Poor”. L’IIHS ha insomma analizzato la capacità di questi sistemi di monitorare ciò che accade attorno al veicolo ma anche di tenere alta l’attenzione del conducente, penalizzando i sistemi più permissivi.

