Questo nuovo sistema ripara buche nell'asfalto in meno di 4 minuti

Il problema dell’asfalto noi italiani lo conosciamo bene: c’è chi ha provato a creare un asfalto indistruttibile al grafene, ma non è una strada completamente percorribile al momento. Dalla Gran Bretagna arriva però il sistema Velocity Patching per riparare le buche in meno di quattro minuti.

A noi italiani servirebbe proprio, ma è davvero efficace? Come funziona? Nel video allegato alla notizia potete assistere a una sorta di rapida guida: il team di Velocity UK, anzitutto, prepara la buca interessata pulendola con l’aria da eventuali detriti di troppo, per poi applicare un’emulsione di bitume freddo al fine di sigillare il difetto e prevenire la formazione di altre buche. Un aggregato bituminoso viene infine spruzzato sulla zona interessata ad alta velocità e il gioco è fatto: basta compattare l’asfalto e passare alla buca successiva.

L’intero processo richiede pochissimi minuti e un team di massimo tre persone, minimo due, in quanto basta un singolo individuo per gestire tubo e braccio meccanico. Per riparare una buca di piccole dimensioni possono bastare 3 minuti e, data l’assenza di scavi – ergo rifiuti – e la continua apertura delle strade, al contrario dei sistemi attuali, risulta un sistema altamente efficiente e poco costoso. Si stima che, per una singola riparazione, si va da 20 euro a 70 euro a seconda della buca. Con il sistema Velocity Patching, poi, si possono riparare anche 200 buche al giorno.

Come noterete, il video allegato è di cinque anni fa: sul canale YouTube ufficiale è però apparso un nuovo filmato pochi giorni addietro in cui è stata svelata una nuova macchina che ripara difetti stradali a una distanza maggiore e con un’efficienza lievemente superiore. Al momento l’intero sistema risulta disponibile quasi esclusivamente nel Regno Unito, ma la società sta già esportando macchinari in altre parti del mondo. Chissà se arriverà anche in Italia!

