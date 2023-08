E se al posto del sistema di infotainment si utilizzasse il modellino di un'auto?

Le funzioni delle auto moderne sono per la maggior parte comandate dai display che sulle auto premium possono arrivare a dimensioni davvero esagerate. Gli automobilisti non sembrano gradire però più di tanto tali tecnologia a bordo, e qualcuno ha deciso di proporre una soluzione alternativa.

Secondo il collega di Autopian Jason Torchinsky si potrebbe di fatto posizionare un modellino in miniatura dell'auto al posto dello schermo centrale, per utilizzare la maggior parte dei comandi.

“Mi sembra un'idea sia buona che idiota – specifica - quasi come quello che inventerebbe un bambino. Ma poi penso alla confusione creata da molti cruscotti con interruttori e controlli disposti come se si aprisse una confezione di M&M su un tavolo”.

Il modellino verrebbe montato su una base girevole e inclinabile di modo da poter quindi essere ruotato e inclinato a piacimento del guidatore. Sulla piccola vettura verrebbero inoltre installate delle luci per mostrare le aree di interazione come ad esempio portiere, finestrini, bagagliaio e via discorrendo.

“Vuoi aprire una portiera? Toccala. Vuoi abbassare un finestrino? Fai scorrere il dito sulla finestra che desideri alzare o abbassare. Aprire il bagagliaio? Dai un colpetto. La tua luce dei freni è spenta? Guarda la macchinina: le sue luci imiteranno le luci esterne dell'auto, i freni, gli indicatori di direzione, i fari, qualunque cosa. Vuoi il retronebbia acceso? Toccalo. Vuoi spegnerlo? Toccalo di nuovo. Hai bisogno di aprire il bocchettone di rifornimento del carburante o lo sportello della porta di ricarica? È proprio lì, basta dare un colpetto. Facile!”, prosegue Torchinsky nel descrivere la sua invenzione.

Ma c'è di più perchè ad esempio, toccando uno pneumatico, verrebbero comunicate le info sul suo stato, così come ad esempio toccando il motore e via discorrendo. C'è chi lamenta il fatto che si potrebbe fare lo stesso semplicemente riproducendo il modello di auto in 3D su uno schermo, ma il collega ribatte: “Sarebbe sempre lì, non si perderebbe mai in una gerarchia bizantina di menu e potresti interagire con quell'auto al tatto se necessario”.

Secondo voi sarebbe un'idea che potrebbe funzionare? Ovviamente aspettiamo i vostri pareri nell'apposito spazio commenti. A nostro avviso la proposta non è così malsana, anche perchè cosa ce ne faremo dei vari display delle auto quando gli stessi scadranno?