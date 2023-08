Il nuovo sistema di infotainment Hyundai Seon vince ai Red Dot Design Award

Hyundai fa incetta di premi ai Red Dot Design Award. La compagnia sudcoreana è stata premiata nella sezione Design Concept per la N Vision 74, a trionfare però è stato anche l’innovativo sistema di infotainment Seon.

Premiati nella sezione Brands & Communication Design 2023, il sistema di infotainment Connected Car Navigation Cockpit (ccNC) e il suo nuovo font digitale promettono davvero bene per il prossimo futuro di Hyundai. Il sistema Seon (“Linea” in coreano) ha conquistato la giuria dei Red Dot anche in ambito Interface & User Experience Design, grazie al suo design pulito e ispirato alle linee orizzontali esistenti in natura. Hyundai è partita da piccoli componenti grafici per arrivare all’intero display.

Il produttore ha scelto un sistema a griglia per rendere l’esperienza utente ancora più fluida rispetto ai sistemi del passato. Gli schemi di funzionamento sono stati rivisti per facilitare l’uso durante la guida, per un’usabilità ottimale e un’esperienza semplice e funzionale. Nella categoria Typography infine il font Hyundai Sans UI ha raccolto il premio per i suoi elementi estetici, di leggibilità e di identità del brand. Hyundai Sans UI eredita le caratteristiche di design del font Hyundai Sans, è stato però migliorato in leggibilità e dotato di caratteri tipografici diversificati: oltre al corsivo, abbiamo un ordine gerarchico del sistema UI che aiuta a visualizzare e comprendere rapidamente anche informazioni complesse. Siamo davvero curiosi di vedere questo nuovo sistema di infotainment in azione.



A proposito di Hyundai e futuro, abbiamo provato in anteprima la nuova Hyundai KONA 2023 in versione Full Hybrid.