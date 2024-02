Siparietto Bagnaia-Marquez, Pecco 'striglia' Marc 'Stai guidando la Ducati come una Honda'

Nei recenti test di Sepang Marc Marc Marquez non ha brillato. “Devo levarmi di dosso 11 anni di Honda”, ha dichiarato schietto lo stesso spagnolo dopo aver ottenuto il sesto posto assoluto, chiaro indizio di come debba cercare ancora il giusto feeling con la sua Ducati.

E proprio di questo ha parlato il classe 1993 con il campione del mondo 2023 Pecco Bagnaia, in occasione dei recenti test MotoGp in Malesia. I due hanno colloquiato vis a vis, con le telecamere ufficiali a riprendere lo scambio di battute.

Ma cosa si sono detti? Come da traduzione riportata da Formulapassion.it, si sente Pecco chiedere a Marquez: “Com’è, tosta eh? Difficile?”, riferendosi alla Ducati e Marquez che replica “Si ma…”, quindi Bagnaia “È diversa”, con lo spagnolo che conferma: “Sì, è diversa”.

Poi l'italiano spiega: “Ero dietro di te e ti ho visto. La stai guidando come la Honda”, e Marquez ha risposto: “Sì. Devo capire [come guidarla]. La gomma aveva 22 giri” e Bagnaia ha confermato: “Eh ma si vede, si vedeva che [pattinava]”.

Di nuovo Marquez: “Devo capire come fare il time attack. Perché con la Honda tu entri in curva e inizia ad accelerare molto presto. Ma questa è diversa”. E Bagnaia conferma: “Perché non gira”. Di nuovo Marquez che espone i suoi dubbi: “Sì. Il time attack è quello che devo ancora capire. Sul passo-gara è più facile” e Bagnaia aggiunge: “Sì perché alla fine è ferma, è più stabile. Forse è un po’ pesante, ma è stabile”, ma in questo caso lo spagnolo sembra dissentire: “Pesante no, non la trovo pesante”.

Bagnaia poi precisa: “Quando vedevo la Honda mi sembrava che a fare i cambi di direzione fosse più veloce”, ma Marquez sottolinea: “Quando hanno fatto l’ultimo step aerodinamico no”, quindi la conversazione fra i due si conclude.

Uno scambio di battute molto piacevole e per certi versi “umano”, che ci fa comprendere quanto i piloti alla fine siano un gruppo unito, pronto a raccontarsi i rispettivi problemi e a parlarne anche fra rivali. Ovviamente anche nella MotoGp ci sono amicizie e nemici, ma forse molto di meno di quanto uno si aspetti.