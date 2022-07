Ecco finalmente la Sono Sion di serie a energia solare: carica fino a 245 km a settimana

Se seguite le nostre pagine già conoscete la Sono Sion, un'auto elettrica a energia solare ingegnerizzata in Germania (ecco l'elettrica tedesca a energia solare Sono Sion). Nel gennaio 2021 abbiamo visto la Sono Sion pre-serie, ora invece eccovi il modello finale.

Nel corso di un evento chiamato "Celebrate the Sun", Sono Motors ha presentato a Monaco la sua Sion finale, quella che verrà prodotta finalmente in serie. L'auto è un'elettrica a tutti gli effetti, con un motore e una batteria, la sua particolarità però riguarda 456 celle fotovoltaiche installate su tutta la carrozzeria, capaci di ricaricare fino a 245 km a settimana (in media si calcola 112 km).

In generale l'autonomia della Sion è stimata in 305 km grazie a una batteria LFP da 54 kWh. La vettura ovviamente si può anche ricaricare via cavo: fino a 11 kW in AC, fino a 75 kW in DC, con tanto di tecnologia bidirezionale - significa che la Sion può cedere la sua energia ad altri dispositivi, ad altre vetture elettriche e persino a una casa con un output fino a 11 kW.

Al primo luglio 2022 Sono Motors aveva già raccolto 19.000 preordini, con un acconto medio di 2.225 euro (quota minima 500 euro), il che si traduce in 415 milioni di euro di fatturato nel caso in cui tutte queste prenotazioni vadano in porto. Quanto costa dunque la Sion? Il prezzo attuale è di 29.900 euro, potete preordinarne una sulla pagina ufficiale Sono Motors.