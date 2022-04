La Sono Sion a energia solare costerà di più: verrà costruita in Finlandia

Oggi come non mai, con una guerra in Ucraina ancora in corso, il problema del fabbisogno energetico dei Paesi europei è davvero scottante. Sul fronte automotive dovremo ricorrere alle fonti rinnovabili per ricaricare tutte le auto elettriche in circolazione nei prossimi decenni, c'è però chi è andato oltre: Sono ha creato un'auto a energia solare.

Della Sono Sion abbiamo parlato già diverse volte, dalla sua presentazione nel gennaio 2021 (Sono Sion è l'elettrica tedesca a energia solare) siamo arrivati ai primi ordini, con tanto di rincaro a partire dal 15 novembre. Partita da 23.500 euro, dallo scorso novembre Sono ha richiesto 28.500 euro per ogni nuova unità ordinata. Ora però dobbiamo parlare di un nuovo rincaro 2022: Sono ha stretto un importante accordo con Valmet Automotive, che aiuterà nella produzione con i suoi impianti in Finlandia.

Valmet ha promesso 257.000 veicoli in 7 anni di lavoro, con i due partner che hanno intenzione di produrre circa 43.000 Sion all'anno. Un'ottima notizia, certamente, ma che porta un ulteriore aumento dei prezzi: la Sono Sion costerà 29.900 euro, tasse tedesche incluse, in Italia probabilmente supererà i 30.000 euro.

Thomas Hausch, COO di Sono Motors, ha detto che questi prezzi sono necessari per produrre in questo preciso momento storico (con prezzi alle stelle di moltissimi materiali, aggiungiamo noi), utili a garantire un'auto a energia solare sostenibile e dal prezzo aggressivo. Effettivamente avere un'auto simile al di sotto dei 30.000 euro è comunque un ottimo affare, anche in vista dei risparmi dovuti al sole... vedremo quante Sion riuscirà a vendere l'azienda tedesca negli anni a venire.