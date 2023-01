Sion, l'auto a pannelli solari di Sono Motors è salva: raccolti 40 milioni di euro

E' salvo il progetto Sion di Sono Motors. La startup tedesca aveva presentato il suo progetto due anni fa, con l'intento di raccogliere fondi per una successiva messa in produzione della stessa utilitaria, e nelle scorse ore è stato comunicato un importante traguardo.

Se tutto andrà come previsto la Sono Sion, auto elettrica che costerà meno di 30mila euro, si farà visto che negli ultimi mesi sono stati effettuati numerosi pre-ordini che hanno soddisfatto l'azienda. La particolarità della Sono Sion è quella di ricaricarsi mentre parcheggiata in quanto dotata di pannelli fotovoltaici su tutta la carrozzeria, che permettono appunto di alimentare la sua batteria.

La raccolta fondi era stata lanciata da Sono Motors a inizio dicembre con l'obiettivo di salvare il proprio futuro dopo una crisi finanziaria che aveva esaurito le liquidità della stessa startup. Molti coloro che hanno voluto sposare la causa dell'azienda al punto che sono stati effettuati 1.200 nuovi preordini per un totale di 40 milioni di euro.

A fine mese la campagna di raccolta fondi chiamata #savesono chiuderà definitivamente i battenti, di conseguenza non è da escludere che la cifra di cui sopra possa crescere ulteriormente, portando a numeri ancora più importanti. Nel frattempo è uscito allo scoperto Laurin Hahn, ceo e co-fondatore di Sono Motors, che ha commentato: "Il nostro obiettivo rimane quello di portare la Sion in produzione all'inizio del 2024, mentre svolgiamo ulteriormente la nostra missione di rivoluzionare la mobilità, rendendo ogni veicolo solare".

I 40 milioni di euro raccolti dovrebbero permettere alla Sono di avviare la produzione di alcune auto cosiddette pre-serie, che serviranno di fatto da “muletto” in attesa poi del modello finale. A corredo della campagna fondi, Sono Motors ha programmato una serie di eventi in Germania, Svizzera e altre nazioni europee, per presentare dal vivo la Sion. Inoltre si sta organizzando un Tech Day presso la sede di Monaco di Baviera per spiegare la tecnologia che alimenterà l'auto.