Sono Sion: oltre 20mila prenotazioni per l'auto che si ricarica con l'energia solare

Sono Motors è una start-up tedesca innovativa che sta investendo le sue risorse per progettare la cosiddetta 'Sono Sion', una vettura che vuole ottimizzare e migliorare l'efficienza dell'autonomia attraverso una serie di pannelli solari direttamente integrati nella carrozzeria.

Il progetto della casa automobilistica è piuttosto ambizioso visto che promette di ricaricare in una settimana fino a 245Km di autonomia, almeno nelle migliori condizioni possibili. La vettura dovrebbe entrare in produzione nella seconda metà del prossimo anno in Finlandia, con Valmet Automotive, e l'azienda spera di costruire oltre 250mila unità entro i prossimi 7 anni.

Ad ogni modo, Sono Motors ha recentemente confermato di aver oltrepassato le 20mila prenotazioni per la Sion, che ricordiamo avere un parco batterie da 54kWh e con semicelle solari integrate nella carrozzeria. Per preordinare l'auto in questione, con un motore in grado di produrre 161CV e 270Nm di coppia, è richiesto un anticipo di 2mila euro. Ovviamente mancano ancora un paio di test da completare per l'omologazione e la convalida della serie, mentre il prezzo per una singola unità dovrebbe attestarsi attorno ai 25mila euro.

