Sinner ha guadagnato più di 3 mln di euro in Australia ma resta umile con l'Alfa Stelvio

Jannik Sinner ha vinto domenica scorsa l'Australian Open, primo italiano nella storia a riuscirci. Un successo straordinario di un ragazzo decisamente umile e semplice, e lo dimostra l'auto che lo stesso ha in garage.

Nonostante l'altoatesino abbia guadagnato dal 2018 ad oggi, da quando ha iniziato a competere fra i professionisti, più di 17 milioni di euro, è in possesso di una “semplice” Alfa Romeo Stelvio, tra l'altro nemmeno Quadrifoglio o Racing, la versione realizzata anche per la Giulia in occasione dell'ingresso del Biscione nel mondiale di Formula 1.

Nel dettaglio Sinner guida una Q4 in allestimento Veloce, e il tennista l'adora, visto che spesso e volentieri ha immortalato il suo mezzo sulla sua pagina Instagram. In uno scatto, ad esempio, lo si vede mentre pulisce personalmente i cerchi, mentre in un altro ha mostrato l'Alfa Romeo Stelvio completamente innevata dopo una forte nevicata.

In ogni caso stiamo parlando di un SUV ad altissime prestazioni, visto che sotto il cofano vanta un motore 2.0 Turbo benzina da 280 cavalli o un 2.2 Turbo diesel da 210 cavalli, abbinati ad un cambio automatico a 8 marce, oltre alla trazione integrale Q8. La velocità massima è di 215 km/h, mentre i 100 km/h vengono raggiunti in poco più di 6,5 secondi. I due propulsori sono realizzati in alluminio con l'albero di trasmissione in carbonio, elemento quest'ultimo che ritroviamo anche nelle finiture interne che riprendono quelle della Quadrifoglio con sedili avvolgenti e sportivi in pelle e Alcantara.

Qualità ma anche tanta sicurezza con il sistema di assistenza alla guida di livello 2 che Alfa Romeo ha sviluppato assieme a Bosch, oltre all'intera gamma di servizi di Alfa Connect Services.

Parlando con il Corriere della Sera nel 2020, Sinner aveva svelato di aver preso la patente l'anno prima: «Guidare mi piace, è bello poter essere indipendente e non dover essere legato agli altri per spostarsi». Aveva anche raccontato di aver giustamente poco tempo per guidare, essendo in giro per il mondo, per poi precisare: «Mi piacerebbe molto andare più veloce in macchina ma purtroppo o per fortuna ci sono dei limiti da rispettare. Mi diverto ad andare sui kart, nel tempo libero. Un giorno mi piacerebbe provare a girare veloce, ma in sicurezza, in un vero circuito».

E quell'occasione l'ha avuta lo scorso dicembre, quando ha potuto provare a Maranello la SF90 Spider e la Ferrari Purosangue, auto quest'ultima di cui è in possesso anche Zlatan Ibrahimovic.

«È stata la prima volta per me – ha commentato dopo i giri al volante delle due Rosse, come si legge su Il Resto del Carlino - ed è stata un’emozione bellissima. Sia su questo modello che sulla Purosangue mi sono sentito avvolto dalla vettura, come se fosse un’estensione del mio corpo. Un po’ come la racchetta: solo decisamente più grande...».