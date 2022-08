Singer dice stop agli ordini delle Porsche 911 classiche: nuovi progetti in cantiere

Negli ultimi tempi è esploso il fenomeno delle restomod ma uno dei pionieri di questo settore è stato senza dubbio Singer Vehicle Design, che negli anni si è affermato come il migliore restauratore di Porsche 964 e non solo. Ebbene, dopo dodici anni di onorato servizio, il “restomodder” ha deciso di fermarsi con la produzione di Porsche classiche.

E infatti in un’intervista ai microfoni di Top Gear, Rob Dickinson, boss di Singer Vehicle Design, ha confermato che ha già smesso di prendere ordini per le Porsche 911 classiche, per concentrarsi su nuovi progetti, come la Singer Turbo Study, il primo modello del brand con motore turbo.

Il motivo dello stop è dovuto anche al raggiungimento delle 450 unità che Singer non si era certo prefissata di produrre quanto tutto ebbe inizio, ma adesso favorirà la tenuta del valore dei suoi modelli nel tempo. A tal proposito, ha aggiunto: “Stiamo solo cercando di essere rispettosi verso i ragazzi che stanno comprando le auto. Vogliamo mantenere i valori delle auto se dovessero passare di mano in seguito, ovviamente, cosa che penso abbia più a che fare con la percezione di Singer come un "marchio" al di là della qualità delle auto”.

E lo stop della produzione dei modelli più classici permetterà a Singer di concentrarsi su nuovi progetti per il futuro, proprio come la 911 Turbo Study citata sopra. Ricordiamo inoltre che, tralasciando proprio quest’ultimo modello, tutte le altre vetture prodotte da SVD montavano un motore Porsche aspirato da 4.0 litri dapprima ritoccato da Cosworth, mentre i motori attuali saranno costruiti da Porsche stessa seguendo le specifiche di Singer.