Singer ha rivelato una meravigliosa Porsche 911 custom

Singer ha appena rivelato il suo ultimo progetto, e a quanto pare esso è in linea, se non oltre, con la qualità dei lavori che la compagnia ha portato a termine dalla sua fondazione. Denominata Southampton Commission, si tratta di un eccezionale modello con guida a sinistra (a dispetto della città nel nome) la quale evidenzia l'abilità del team.

Ad avvolgere la carrozzeria della macchina ci pensa una tonalità di azzurro conosciuta come Perfect Blue, che risulta essere praticamente perfetta per le forme della classica Porsche 911 visibile nella galleria di immagini in fondo alla pagina. Oltretutto, a completare la colorazione, ci pensano le scritte in Deep Orange apportate alle fiancate e alla coda della sportiva.

Il proprietario della 911 ha optato poi per un set di cerchi in stile Fuchs, andando a verniciare le pinze freno ancora in Deep Orange. A vista sono gli sportellini per l'immissione dell'olio e del carburante, e realizzati con un gusto simile li reputiamo assolutamente apprezzabili.

La meraviglia prosegue entrando nell'abitacolo, perché dentro la Porsche possiamo ritrovare ancora un dominio dell'azzurro e dell'arancione, ma a differenza della parte esterna in questo caso è quest'ultimo colore a calcare una superficie maggiore. L'arancione va infatti a ricoprire gran parte dei sedili, del rivestimento delle portiere, della parte bassa del cruscotto e dei tappetini, mentre il blu adorna alcuni dettagli sparsi, la console centrale, molte parti in metallo e le cuciture. Per quanto concerne gli optional selezionati dall'acquirente troviamo l'aria condizionata, il sistema di navigazione e l'utilizzo ornamentale della fibra di carbonio.

A muovere l'opera d'arte su gomma ci pensa un elemento altrettanto degno di lodi: un sei cilindri in linea da 4,0 litri con raffreddamento ad aria, costruito da Ed Pink Racing Engines, ed erogante quasi 400 cavalli di potenza inviati alle ruote posteriori tramite un cambio manuale a sei rapporti. Non possiamo dubitare del fatto che guidare una tale macchina possa rappresentare un enorme piacere.

Purtroppo non possiamo essere certi della cifra spesa dall'acquirente per portare nel proprio garage la 911 di Singer, ma sospettiamo possa trattarsi di una somma non lontana dai 500.000 euro. D'altronde un'altra Porsche 911 modificata da Singer ha toccato i 770.000 euro.

Per avviarci a chiudere non possiamo non mostrarvi un altro grande lavoro del team di Singer: ecco a voi l'omaggio del brand alle Porsche da Dakar.