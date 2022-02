Singer Porsche 911 Turbo Study: il ritorno in salsa moderna di un mito

Singer si proietta verso una nuova era con l’introduzione di un modello basato sulla 964 che omaggia la 930 Turbo, una delle 911 più amate di sempre. Per ora il nome è semplicemente 911 Turbo Study e si è ancora nella fase di concept.

L’esemplare presentato monta un motore sei cilindri biturbo da 3,8 litri, capace di produrre 450 CV. Singer, come suo solito, lascerà la scelta finale al proprietario, personalizzando propulsore e tipo di trazione. È notizia recente il ruolo di Porsche come partner ufficiale: sarà la casa madre a ricostruire il motore secondo le specifiche desiderate. La sua 930 Turbo si potrà configurare sia a trazione posteriore che integrale, entrambe le soluzioni saranno accoppiate da un cambio manuale a sei velocità.

Anche dal lato stilistico la libertà sarà ampia. La 930 Turbo Study che potete ammirare nella galleria in calce è rifinita in Wolf Blue con interni in pelle Malibu Sand e dettagli in legno Black Forest. Il confort è da vera gran turismo con sedili riscaldati regolabili elettronicamente e l’aria condizionata, non così scontata su un’auto che attinge tecnicamente da una 964.

Le possibilità di scelta si allargano anche all’autotelaio. La splendida 930 Turbo Study in Wolf Blue monta sospensioni morbide pensate per la comodità di guida e freni in materiale carboceramico. Su tutti gli esemplari saranno offerti di serie ABS, controllo di trazione e Cruise control.

Stilisticamente questa Singer accentua i dettagli da “mostro marino” della 930 Turbo: lo spoiler posteriore a coda di balena è più in forma che mai e vengono mantenute le “branchie” che fanno da giuntura per ambedue i paraurti. Il passaruota posteriore è particolarmente bombato e la figura cha accoglie nel suo lato interno prende forma, diventa scultorea e assume il ruolo di presa d’aria. I gruppi ottici, pur mantenendo lo stile degli originali, sono rifiniti, assottigliati, dando quel tocco di modernità in più.

La Singer 911 Turbo Study sarà presentata al Goodwood Festival of Speed che si celebrerà nel Regno Unito dal 23 al 26 giugno 2022. Se il lavoro di Singer vi ha incuriositi non perdetevi questa splendida 911 custom in Perfect Blue.