Singer omaggia le Porsche da Dakar con un nuovo folle progetto

Singer Vehicle Design è nota per le sue Porsche: le estese modifiche, l'uso di motori Cosworth e carrozzerie sempre più originali hanno consolidato il mito della piccola azienda di Los Angeles. Con l'All-Terrain Competition Study si omaggiano le Porsche 953 e 959, regine della Parigi-Dakar.

Questa sorta di 911 estrema è a tutti gli effetti una vettura da gara, gareggiare era il principale obiettivo del cliente che l'ha commissionata. Visivamente è una delle interpretazioni della 911 più estreme mai viste e, come anticipato, cita anche la leggendaria 959 Paris-Dakar. Balzano immediatamente all'occhio le protuberanze all'anteriore, queste non sono altro che paraspruzzi che scongiurano la presenza di fango sui fari. I parafanghi sono massicci e danno alla All-Terrain un aspetto da body builder. I cerchioni da 16 pollici calzano pneumatici da raid prodotti dalla BF Goodrich. Il retro pur ricordando la 959 offre un design esclusivo: lo spoiler si erge in modo scultoreo senza soluzione di continuità rispetto alla carrozzeria, sovrastando la zona dei gruppi ottici posteriori. Essendo una vettura da competizione gli interni non potevano contenere chissà quali sciccherie: sono essenziali e puri ma anche dotati di moderne tecnologie, come il tachimetro completamente digitale.

Montato a sbalzo al posteriore troviamo un sei cilindri boxer da 3,6 litri raffreddato ad aria e capace di erogare 457 CV. La potenza passa alle quattro ruote, la trazione integrale è permanente, tramite un cambio sequenziale a cinque velocità.

L'All-Terrain Competition Study non sarà una one-off, il committente ha già ordinato un secondo esemplare rosso pensato per gli eventi su asfalto, visibile nella galleria sottostante. Stando a Top Gear Singer ha il permesso di costruire ulteriori esemplari per altri clienti; tutte le auto passeranno nelle mani di Tuthill Porsche, specialista britannico delle corse su sterrato. Dopo aver stupito tutti con i suoi esemplari di stampo classico, come questa bellissima 911 Malibu, Singer sembra pronta ad una nuova sfida, chissà che in futuro non voglia celebrare le gare su circuito.