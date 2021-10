A Singapore la Tesla Model 3 costa 150.000 dollari, ma le vendite impennano lo stesso

La Tesla Model 3 sta conquistando un numero spropositato di consumatori. In patria la berlina elettrica probabilmente non sta riscontrando il successo sperato, ma di contro la Model 3 ha conquistato gli europei: è il modello più venduto in assoluto sul Vecchio Continente.

Nelle scorse ore la compagnia capitanata da Elon Musk ha ricevuto altre buone notizie, poiché la vettura ha conquistato anche Singapore. Grazie al suo debutto avvenuto pochi mesi fa, adesso la città stato è passata da 30 Tesla circolanti a ben 487 esemplari complessivi secondo quanto riportato dalla Land Transport Authority (LTA) locale.

Solo nel mese di settembre a Singapore sono state registrate 314 Tesla, con le quali il brand si è messo nella scia dei due marchi automobilistici di maggiore successo nell'area: Toyota (778 unità) e Honda (466 unità). Se Musk avesse centrato l'obbiettivo di approdare a Singapore entro la fine del 2016 avrebbe di certo tagliato questo traguardo molto prima, ma non è detto che le Tesla restino ancora a lungo dietro le rivali in termini commerciali.



A questi dati però dobbiamo aggiungere che la città stato non è esattamente il posto giusto nel quale acquistare un'autovettura nuova di zecca. La registrazione di un veicolo è severamente controllata per via di una gestione maniacale della qualità dell'aria e del traffico, ma a fare più spavento sono i prezzi: per una Model 3 bisogna sganciare circa 128.000 euro, a fronte di uno scalino d'ingresso pari a 49.990 euro sul suolo italiano e a 44.000 dollari negli Stati Uniti.



Nonostante ciò la compagnia di Palo Alto sta riscuotendo ottimi risultati strappando quote di mercato alle berline tradizionali, che in media costano esattamente la metà della EV. A mettere una pezza a questo divario ci penserà la stessa LTA, che ha annunciato incentivi all'acquisto di auto elettriche fino a 28.500 euro.



Per chiudere senza allontanarci dalla California ci teniamo a mostrarvi un avvenimento estremamente bizzarro: esiste una Model 3 che sprigiona nubi di fumo denso e nero. Altro che coal rolling da parte dei pickup diesel, la situazione si sta letteralmente ribaltando.