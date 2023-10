Singapore, magico Paese dove per guidare un'auto devi spendere 72mila euro, esclusa l'auto

Torniamo a parlare di Singapore, dove una BMW costa un milione di dollari, e dove non esistono le auto elettriche. La città-Stato appartenente alla Cina è riservata ai guidatori più ricchi del pianeta e lo si capisce anche da quanto verificatosi negli scorsi giorni.

L'amministrazione comunale ha deciso di aumentare il costo del cosiddetto COE, il certificato di idoneità che viene rilasciato a chiunque voglia guidare una vettura nello stato di Singapore. Ha la durata di un decennio e va ad aggiungersi ovviamente alla patente.

Ebbene, i costi sono aumentati, visto che per ottenere il lascia passare per circolare con un'auto di Categoria A, quindi veicoli con un motore fino a 1.6 litri e inferiori ai 130 cavalli, il prezzo è pari a 104mila dollari di Singapore, all'incirca 72mila euro.

Ovviamente il costo sale con l'aumentare della potenza, visto che si arriva a 100mila euro per la categoria D (oltre i 130 CV), che diventano 106mila per la categoria “Open”, dove rientrano tutte le altre vetture.

Si tratta di una sorta di bollo ma dal prezzo spropositato, tenendo conto che con la spesa minima di 72mila euro, significa pagare l'equivalente di ben 7mila euro annui. Il problema è che tale cifra va elargita in un'unica tranche, di conseguenza è facilmente intuibile capire come mai a Singapore circolino solo personaggi molto facoltosi.

Il governo ha imposto il bollo anche per i veicoli commerciali come autobus e furgoni, nonché per le motociclette, anche se i prezzi sono ovviamente inferiori. L'obiettivo della città-stato, che è sovrappopolata, è quella di limitare il numero dei veicoli circolanti sulle strade, ed è stato fissato un tetto massimo di 950mila fra auto, bus e moto.

Nel corso degli ultimi tre anni il COE è aumentato a dismisura e basti pensare che nel 2020, quando circolava il covid ed erano in vigore vari lockdown, il costo era sceso a circa 21mila euro, mentre oggi è più che triplicato.

L'agenzia Reuters ha provato a calcolare quanto costi l'accoppiata COE + auto, e ipotizzando l'acquisto di una Toyota Camry Hybrid, una tipica vettura “singaporiana”, si arriva all'esorbitante cifra di 173mila euro, 50mila euro in più rispetto al costo di una Porsche 911, di recente in sfida contro una F1 e una MotoGp.

Alla luce di tali somme ingenti, gran parte dei 5,5 milioni di residenti a Singapore non può utilizzare l'auto o ha deciso di proposito di prendere i mezzi pubblici.