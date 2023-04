Singapore, città-stato dove una BMW costa un milione di dollari e non ci sono elettriche

Singapore, città-stato situata a sud della Malesia, è senza dubbio un luogo non per tutti i comuni mortali e soprattutto non per chi vorrebbe possedere un'auto senza spendere un patrimonio. Fortunatamente per i suoi abitanti, la maggior parte sono milionari, altrimenti non potrebbero sostenere dei costi a dir poco folli.

Vi basta sapere che per possedere una vettura vi servirà acquistare un certificato che ha una durata di 10 anni, una sorta di tassa di proprietà, che costa la bellezza di 66mila dollari americani, al cambio circa 60mila euro. Si tratta quindi di 6.000 euro annui per dieci anni, 500 euro al mese, solamente per poter usufruire della propria auto. Cifre che fanno sembrare il nostro bollo una vera e propria bazzecola.

Eppure, come detto sopra, a Singapore ci vivono davvero pochi comuni mortali, visto che su una popolazione totale di 5,6 milioni di persone, si prevede che il 13 per cento sarà milionario entro il 2030, un numero esagerato.

Le auto più possedute sull'isola appartengono a brand premium mentre le vetture elettriche scarseggiano. Vi basti pensare che a Singapore vi sono 30 BMW per ogni Tesla e 5 Porsche per ogni vettura di Elon Musk, mentre le Mercedes arrivano addirittura ad un rapporto di 40 a 1.

L'anno scorso la vendita di auto elettriche è stato pari al 12% del totale in Singapore, un numero più alto rispetto al 4% del 2021, ma ancora molto basso, tenendo conto che nella città-stato vi sono solamente l'1 per cento di auto elettriche: ogni 100 vetture, 99 hanno il motore endotermico.

E pensare che lo Stato permette incentivi fino a 34mila dollari per l'acquisto degli EV, ma evidentemente gli abitanti di Singapore non sono ancora entrati nell'ottica delle vetture green. Le cose potrebbero migliorare nel corso dei prossimi anni, con l'avvicinarsi alla fatidica data del 2035 e del ban dell'Ue a benzina e diesel, con l'aggiunta dell'installazione di maggiori punti di ricarica, ma per il momento benzina e diesel comandano.

L'ultima arrivata è la BMW XM, ibrida-plug in con motore V8 e 650 cavalli di potenza che a Singapore costa ben 1 milione di dollari, tenendo conto della tassa sulle auto di lusso che da sola è pari a 127mila dollari.

“Sette cifre sono tante per un'auto – ha spiegato Lars Nielsen, amministratore delegato di BMW Group Asia - su questo non ci sono dubbi ma questa è la situazione che abbiamo sul mercato automobilistico di Singapore e siamo perfettamente d'accordo. La tecnologia contenuta in questa vettura – ha aggiunto e concluso - è immensa. L'auto è piena zeppa di tecnologia e questo ha un prezzo”.