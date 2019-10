Singapore adotterà taxi volanti? La proposta di Volocopter

Volocopter, come già spiegato in precedenza, è una startup tedesca spalleggiata principalmente da Daimler, Geely ed Intel. Il suo obiettivo è quello avviare un processo di avanzamento nella mobilità urbana attraverso lo sviluppo di taxi volanti.

Proprio per questo motivo sono state prese in considerazione, come prime location per il debutto dei mezzi, Singapore, Dubai e le maggiori città tedesche. Il fondatore della startup Alexander Zosel sta già lavorando con la Città Stato asiatica per regolamentare la conduzione di test di volo che avverranno nel corso dei prossimi mesi:

"Per le rotte commerciali, abbiamo due profili di consumatori: uno è quello business, quindi magari da aeroporto a business center, l'altro è il turista che volerà da Marina Bay a Sentosa." Queste le parole di Zosel in un'intervista per Reuters. Per chi non lo sapesse, Marina Bay è il centro degli affari di Singapore, e il luogo dove si è recentemente tenuto il GP cittadino omonimo, mentre Sentosa è una famosa isola di villeggiatura.

Volocopter comunque non si accontenta degli investimenti ricevuti, ed è ancora a caccia di altri partner finanziari. Avrà tempo di cercarli fino al Gennaio del 2020, data nella quale si chiuderà il round di finanziamenti. Al momento Daimler, Geely ed Intel detengono circa il 10% a testa della società tedesca.

Il piano attuale è di lanciare questi elicotteri-droni, motorizzati da 18 rotori, in un lasso di tempo di due o tre anni, e gli 85 milioni di dollari raccolti ad oggi potrebbero certamente aiutare a raggiungere l'obiettivo. Per preparare al meglio il tutto sono stati organizzati oltre 1.000 test di volo, alcuni guidati da piloti in carne ed ossa, mentre altri saranno condotti da remoto. Secondo Zosel i primi velivoli non saranno molto capienti e consentiranno, oltre al pilota, l'accesso ad un solo passeggero.

In ogni caso speriamo di vedere molto presto all'opera i Volocopter, sperando in un miglioramento generale delle condizioni di traffico cittadino, risolto anche da altri tipi di mobilità, come quella a due ruote.