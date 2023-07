Il sindaco Sala sta pensando di limitare il traffico a Milano: 'Ci sono troppe auto'

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha espresso con franchezza una verità scomoda: nella città di Milano ci sono troppe macchine, il dato è di 49 auto ogni 100 abitanti, una cifra elevata che contribuisce all'inquinamento atmosferico e ai disagi del traffico nel quale spesso restiamo bloccati per diverse ore.

Sala ha sottolineato la necessità di offrire ai cittadini alternative all'auto privata. Proprio per questo motivo sono importanti gli investimenti nelle metropolitane, nei veicoli in sharing, nei servizi di taxi e nelle altre soluzioni di mobilità sostenibile.

Consci del fatto che alcune persone potrebbero avere difficoltà a cambiare la propria auto, è importante ricordare che in Italia ci sono ancora molte vetture inquinanti. Sala è da sempre grande promotore delle politiche volte a limitare l'accesso dei veicoli più inquinanti alle aree urbane, come ad esempio l'Area B e C di Milano. Queste decisioni possono essere criticabili, ma Sala sostiene che è responsabilità della politica prendere decisioni per migliorare il profilo ambientale delle città, pur riconoscendo che ciò può comportare difficoltà per alcuni cittadini.

La questione dell'inquinamento richiede sempre più attenzione, soprattutto nelle grandi città, Sala ha evidenziato che la situazione è ulteriormente complicata dalla posizione geografica della Pianura Padana. Per il sindaco, dunque, è importante agire in fretta e intervenire sulla mobilità anche se questo dovesse essere impopolare.