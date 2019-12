Sindaco messicano ordina 15 Tesla Cybertruck per la Polizia

I Tesla Cybertruck non stanno riscuotendo un grande successo solo tra i consumatori (preordini alle stelle), ma anche tra forze dell'ordine e aziende. I motivi principali risiedono nel costo d'accesso non troppo alto e nelle tanto decantate doti in resistenza e performance.

Il pick-up californiano ha quindi di recente sedotto il sindaco di Ciudad Valles, una città del Messico situata in prossimità di San Luis Potosì. L'uomo ha fatto sapere di averne ordinati 15 di esemplari, e la sua scelta è stata motivata principalmente dalla loro resistenza, capacità e dai bassi costi di manutenzione.

In una dichiarazione per El Imparcial, noto organo di stampa locale, il sindaco Adrián Esper Cárdenas ha spiegato che i veicoli verranno utilizzati principalmente dalla polizia della municipalità, ma ne verrà preso in considerazione anche l'uso in compiti particolarmente gravosi, come il trasporto "di tubi dell'acqua e contenitori della spazzatura", per non lasciare in quiete le ottime prestazioni del pick-up. Complessivamente la prenotazione è costata poco più di 1.500 dollari.

Il primo cittadino ha poi specificato di aver ordinato 10 Cybertruck in versione AWD a doppio motore e 5 Cybertruck AWD tri-motore, per un costo complessivo stimato aggirarsi attorno ad 1 milione di dollari, ma per un ordine simile sospettiamo che verranno applicati degli sconti.

Tra l'altro Cárdenas ha aggiunto che i Cybertruck permetteranno di risparmiare tantissimi soldi grazie ai loro bassissimi costi operazionali, precisando che rispetto ai veicoli tradizionali risultano praticamente irrisori e, se un componente si rompe, può esser rimpiazzato con la garanzia. Per tutti questi motivi ha deciso di fare affidamento in Tesla, affermando si tratti di "buon senso".

Ma adesso vi rimandiamo a questa nuova prova, che testimonierebbe l'ottima aerodinamicità del Tesla Cybertruck al confronto con Ford F-150 Raptor e un pick-up Ram. Infine vi informiamo che anche la polizia di Dubai ha scelto questo veicolo per combattere il crimine, il quale pare avere adesso le ore contate.