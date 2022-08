Il vostro simulatore potrà assomigliare ad una Pagani Huayra R, ma vi costerà caro

Alla Gamescom, Team Fordzilla ha presentato una postazione sim racing come tributo alla Ford GT, ma per renderla ancor più speciale potreste aggiungere un bel gioiello realizzato da Asetek SimSports, che assieme a Pagani Automobili, ha creato una replica della pedaliera della Pagani Huayra R che alzerà il livello della vostra esperienza.

La pedaliera è realizzata in edizione limitata e adotta pedali e leve basate proprio su quelle dell’incredibile Pagani Huayra R, e sebbene sia pensata per un utilizzo sulle postazioni sim racing, sfruttano un sistema di funzionamento analogo a quello della splendida hypercar destinata all’uso pista (sentite l'urlo da pelle d'oca della Pagani Huayra R in pista).

"La Pagani Huayra R rappresenta l'epitome delle hypercar premium destinate alla pista, accessibili solo a pochissimi", ha affermato André Sloth Eriksen, CEO e fondatore di Asetek. “Ora siamo lieti di offrire ai piloti sim l'emozione di guidare un'auto da pista Pagani nella vita reale con la nostra pedaliera Pagani Huayra R”.

L’esperienza infatti è di prim’ordine grazie al sistema di frenata Twin Hydraulic Opposing Rapid Piston (T.H.O.R.P.) che perfette di avere un pedale del greno granitico per simulare la stessa sensazione dell’auto reale. Inoltre si può scegliere tra due tipologie di frenata, con una corsa più o meno lunga a seconda dei gusti del pilota, che potrà poi cucirsi addosso l’esperienza regolando ogni settaggio (zona morta dei pedali, curva di accelerazione, update firmware etc) tramite il RaceHub software.

"Siamo entusiasti dell'estrema qualità, del design e delle prestazioni premium di questi pedali da corsa sim a marchio Pagani di Asetek", ha affermato Horacio Pagani. ”Il loro design combinato con prestazioni rivoluzionarie corrisponde davvero al nostro approccio generale ed è qualcosa che rappresenta bene la Pagani Huayra R. Attraverso la nostra partnership con Asetek, siamo lieti di portare i sim racer e gli appassionati di auto in tutto il mondo a dare un'occhiata all'emozione e all'eccitazione di guidare una delle nostre hypercar”.

La pedaliera prodotta dall’azienda danese è già disponibile per l’Europa, ed è offerta al costo di 1680 euro, e a breve farà il suo debutto anche oltreoceano.