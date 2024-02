La Silverstone è la Bentley più strana e rara di tutti i tempi

Quest'auto è il frutto dell'immaginazione stravagante del famigerato collezionista di automobili e sovrano straordinariamente abbiente, il Sultano del Brunei. La sua fissazione per le Bentley è leggendaria. Si dice che delle 2.500 vetture presenti nella sua collezione, ben 240 fossero modelli Bentley personalizzati realizzati negli anni '90.

Gran parte delle informazioni sulla Silverstone sono rimaste avvolte nel mistero. Ancora oggi, è difficile scovarne dettagli data la segretezza che avvolge questo veicolo. Tuttavia, in base a quanto trapelato pubblicamente, questa vettura sembra un'inedita creazione. Si dice infatti che ogni Silverstone sia stata concepita dalla rinomata azienda di produzione e design automobilistico Hawtal Whiting, e che la fase di assemblaggio effettiva della Silverstone sia stata invece affidata alla ASC (American Sunroof Corporation) di Detroit. Insomma un lavoro che ha interessato mezzo mondo.

Nella parte anteriore spicca la griglia classica in maglia metallica tipica delle Bentley, contornata da fari a triplo fascio. Sotto i fari dovrebbero essere presenti le classiche luci di posizione, e sotto di esse, alcune bizzarre protuberanze nel paraurti. Nella parte bassa, delle strane prese d'aria si estenderebbero fino al fondo. Il cofano presenta doppi ingressi d'aria ai lati, presumibilmente per il raffreddamento, insieme a curiosi indicatori di direzione posti sulla sommità dei parafanghi anteriori.

Sul retro, si staglia un lunotto ovale, dal quale si dipana un ponte posteriore, con luci di retromarcia integrate nel paraurti e fanali posteriori neri, quasi impercettibili sulle varianti di colore scuro. Sappiamo anche che la vettura è una cabriolet a due porte con tettuccio rigido in metallo pieghevole.

Si dice che il motore fosse una variante del noto V8 "Sufacon" da 6,75 litri utilizzato nella Continental R, ma con un sistema di scarico modificato per emettere un suono più potente. Sembra inoltre che della Silverstone ne siano state costruite solo otto: sei nel 1994 e due nel 1995.

Non si sa quanto abbia sborsato il Sultano per ciascuna di queste creazioni, ma con un patrimonio netto di 30 miliardi di dollari, avrebbe potuto permettersi qualunque cosa, ricordiamo il ritrovamento della Ferrari FX, da lui posseduta, qualche anno fa. Sfortunatamente, la sua passione smodata per le auto ha avuto conseguenze negative. La sua collezione, cresciuta a dismisura, ha causato una crisi finanziaria alla sua famiglia.

Molte delle vetture sono state trascurate e abbandonate, finendo in uno stato di degrado irreparabile a causa della mancanza di manutenzione. Quelle che si sono salvate sono state messe all'asta, è dunque improbabile che le Silverstone o qualsiasi altra Bentley della sua collezione siano sopravvissute.

Un ultimo accenno al Sultano del Brunei del quale vi abbiamo parlato, riguarda il Range Rover Classic LSE del 1994, una versione estesa del SUV britannico, che è stato messo all'asta di recente. Commissionata dal principe Jefri del Brunei, ha trasportato Mike Tyson nel 2000. Con soli 27.320 chilometri, ha un valore stimato tra i 35.000 e i 46.000 euro.