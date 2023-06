Silurato da CEO, Toyoda nuovo presidente CDA Toyota: schiaffo ai pro-auto elettriche?

Akio Toyoda, ex storico CEO di Toyota, è stato eletto dall'assemblea degli azionisti di Toyota il nuovo presidente del consiglio di amministrazione. Un fatto sicuramente curioso tenendo conto che poche settimane fa lo stesso Toyoda era stato scaricato per i suoi dubbi sulle auto elettriche.

Il manager giapponese era stato sostituito da Koji Sato, ex numero uno di Lexus, che aveva subito dato priorità all'elettrica, ma negli scorsi giorni è tornato di fatto in auge, riuscendo a superare una votazione non proprio semplice ne tanto meno scontata.

Diversi investitori e consulenti, infatti, avevano espresso critiche verso la nomina di Toyoda, a cominciare da due grandi fondi pensione americani, leggasi il California Public Employees' Retirement System (CalPERS) e l'Office of the New York City Comptroller.

A nulla sono comunque valse le loro posizioni visto che la maggioranza dei soci della storica azienda giapponese, da sempre prima al mondo in quanto a vendita di veicoli, ha deciso di votare per il 67enne di Nagoya, prefettura di Aichi.

Respinta anche la mozione che chiedeva di divulgare le attività di lobbying sul clima e l'ambiente, che era stata presentata nelle scorse settimane da dei fondi nordeuropei, leggasi AkademikerPension (Danimarca), Storebrand Asset Management (Norvegia) e APG Asset Management (Olanda).

Si tratta quindi di una nuova sconfitta da parte di coloro che da tempo si oppongono alla diversificazione portata avanti da Toyota nonostante il mondo stia spingendo verso l'auto elettrica.

Sicuramente con Sato la destinazione verso gli EV sembrerebbe essere più centrata ma in ogni caso l'azienda non ha mai accantonato lo sviluppo di motori termici e nel contempo dell'idrogeno.

“Il punto di partenza non è il gruppo propulsore dell'auto – le parole recenti di Toyoda in occasione della 24 Ore di Le Mans - ma quanto è divertente da guidare indipendentemente dal tipo di motore. In realtà ho avuto l'opportunità di provare su strada un BEV GR su cui stiamo lavorando. Non so se quell'auto arriverà già sul mercato, ma la prima priorità nel realizzare questo tipo di auto è che devono essere divertenti da guidare, indipendentemente dal propulsore che usano”.