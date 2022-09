Silla Industries approda al Salone dell'Auto di Parigi con Prism Plus e Duke44

Silla Industries annuncia che approderà in pompa magna al Salone dell’Auto di Parigi, con i nuovi prodotti della lineup 2022, tra cui il Prism Plus dotato di connessione ad internet per la ricarica del veicolo anche in modalità Night.

A questo si aggiungerà Wallegg, la colonnina di ricarica monofase dotata di presa e destinata al b2b. Dal 17 al 23 Ottobre 2022 i visitatori avranno anche la possibilità di vedere Energy hub 149, centro unico per la gestione dell’energia e delle comunicazioni dell’abitazione e della ricarica. La novità più importante sarà rappresentata da Duke 44, la nuova colonnina che introduce al ricarica a corrente continua a 44kW, che segna l’introduzione sul mercato della bidirezionalità della ricarica.

Quest’ultima è capace di commutare l’energia da sistema auto a sistema casa, rete ed altro veicolo, grazie al doppio connettore da 22 kW in continua. Duke44, inoltre, si rivela particolarmente adatta per l’installazione negli esercizi commerciali ed in tutti gli ambienti in cui l’automobilista si ferma per brevi periodi, con sessioni di ricarica rendicontabili dal sistema operativo.

“Siamo davvero orgogliosi dell’innovazione ottenuta dal nostro team di R&D con questi nuovi prodotti destinati ad introdurre opportunità finora inedite per il settore, con la bidirezionalità in DC”racconta Alberto Stecca, CEO di Silla Industries. “Frutto di una proficua attività di ricerca e sviluppo, le soluzioni che andremo a presentare al Mondial anticipano le tendenze e ibridano la ricarica con la gestione intelligente dell’energia, risultando perfettamente fedeli alla filosofia future-proof che contraddistingue ogni nostro prodotto. Siamo ambiziosi: nella nostra pipeline l’internazionalizzazione occupa da sempre un ruolo di rilevanza. Accogliamo quindi con responsabilità ed orgoglio l’opportunità, resa possibile anche da SIMEST, di esporre il valore delle nostre nuove progettualità totalmente Made in Italy a sostegno della mobilità del domani”.