Silence S04, il quadriciclo spagnolo che sfida la Citroen Ami arrivando a 90 km/h

Il mercato dei quadricicli elettrici, che non sono altro che delle mini car alimentate a batteria, è in pieno fermento. In Italia abbiamo già visto il debutto della Citroen Ami e la presentazione ufficiale della XEV Yoyo. Ora è il momento di vedere la Silence S04.

Dagli USA abbiamo visto anche la particolare ElectroMeccanica Solo, in questo caso un autentico "triciclo" viste le tre ruote, la spagnola Silence S04 invece sembra essere più tradizionale. Famosa per la commercializzazione dei maxi scooter S01, S02 e S03, l'azienda catalana ha appena fatto un ulteriore passo in avanti presentando due modelli di categoria europea L6e e L7e.

La S04 è lunga 2,33 metri e può ospitare fino a due persone. Tale compattezza permette di parcheggiare due S04 all'interno di un singolo parcheggio, passiamo però a parlare di prestazioni. La S04 di categoria L6e può raggiungere i 45 km/h grazie a un motore da 6 kW, di fatto un 50 cc che può essere guidato anche dai 14 anni in su, come la Citroen Ami.

La variante L7e è più potente, ha un motore da 14 kW e tocca i 90 km/h. Anche le batterie sono diverse: la variante più lenta ha una batteria da 5,6 kWh e può essere trasportata come un trolley, sul modello più veloce invece abbiamo 11,2 kWh, in entrambi i casi però dovremmo raggiungere i 149 km di autonomia. La Silence S04 costerà di partenza 7.500 euro.