Silence S04, il quadriciclo elettrico che sfida la Ami con 85 km/h di velocità massima

Nelle scorse ore abbiamo pubblicato un articolo chiamato 5 quadricicli elettrici per sostituire la propria auto, nel quale abbiamo elencato i modelli più famosi e chiacchierati del momento. Il mercato però offre molti altri modelli, tra cui il Silence S04.

Di questa “nanocar” elettrica non si parla moltissimo, potrebbe però essere una valida alternativa alla Citroen Ami o alla Fiat Topolino. Parliamo di un quadriciclo di categoria L7e lungo appena 2.282 mm, dunque meno di 3 metri, e largo 1.268 mm. Perfetta per muoversi in città, anche all’interno delle ZTL grazie alla sua natura elettrica, la Silence S04 ha due posti e uno spazio “cargo” di 247 litri. Sulla plancia è presente un comodo schermo TFT da 7 pollici, inoltre il quadriciclo è dotato di aria condizionata, elemento che molta concorrenza non offre.

Altra particolarità di questa vettura è la funzionalità Keyless: è possibile bloccare e sbloccare la S04 tramite app direttamente su smartphone, inoltre grazie al bluetooth è possibile ascoltare facilmente musica e podcast. I motori elettrici della vettura sono addirittura due, questi però non ingombrano visto che sono installati direttamente nelle ruote posteriori. Erogano 14 kW/19 CV di potenza con un picco massimo di 23,6 kW/31 CV e coppia massima continua di ben 200 Nm.

Due anche le batterie, agli ioni di litio e potenzialmente intercambiabili. Sono da 11,2 kWh (5,6+5,6 kWh) e hanno una struttura a trolley, se non avete un box/garage potete dunque parcheggiare il veicolo in strada e ricaricare le batterie a casa. Secondo lo standard WLTP, offrono fino a 149 km di autonomia. La velocità massima della Silence S04 è di 85 km/h, il quadriciclo si può guidare dai 16 anni con patente B1 e da 18 anni con patente B.

Non ci resta che parlare del prezzo - e tali caratteristiche tecniche, che di fatto “doppiano” le capacità di una Citroen Ami, hanno ovviamente un costo. Exelentia, l’importatore italiano della Silence S04, propone la nanocar elettrica a 16.650 euro di listino, bisogna però eventualmente scalare incentivi e promozioni. La piattaforma degli incentivi auto e moto 2024 è stata riaperta il 23 gennaio scorso.