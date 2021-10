Questa è la Silence S04: una piccola EV con batterie sostituibili

Una piccola compagnia spagnola di nome Silence ha appena presentato una interessante autovettura elettrica estremamente compatta: la S04. Si tratta del primo veicolo a quattro ruote per il brand, in quanto finora ha sviluppato esclusivamente gli scooter elettrici S01, S02 ed S03 (lo scooter S02 è già in Italia).

Il primo elemento che distingue la S04 dalle altre vetture a emissioni zero è la possibilità di sostituzione delle batterie. Ovviamente l'operazione risulterebbe estremamente ardua per una berlina di medie dimensioni per via del peso del sistema di alimentazione, ma una minicar può permettersi una tecnologia simile.

La S04 misura infatti 2,33 metri di lunghezza e 1,56 metri di larghezza, ed è quindi perfetta per spostarsi nei centri cittadini, per effettuare le manovre e per la ricerca di un parcheggio nelle zone più trafficate. Non bisogna credere però che all'interno dell'abitacolo lo spazio sia estremamente ristretto, poiché i due sedili in realtà accolgono piuttosto bene due persone adulte, mettendo a loro disposizione finestrini elettronici, aria condizionata, ABS, sistema di apertura keyless e avvio tramite smartphone.



Riguardo la propulsione, la S04 va ad offrire due varianti differenti. La prima garantisce una potenza di 8 cavalli e un pacco batteria da 5,6 kWh per una velocità massima di 45 km/h, mentre la seconda arriva a 19 cavalli e monta una batteria da 11,2 kWh per una velocità massima pari a 90 km/h. In quest'ultimo caso il range è di 149 chilometri in standard WMTC, mentre nel primo siamo leggermente sotto.



In entrambi i casi le batterie vengono sostituite con unità cariche presso le stazioni di scambio Silence tramite un abbonamento mensile di 20 euro. Tra le altre cose i proprietari della S04 potranno trasportare la batteria ovunque vogliano per ricaricarla comodamente a casa o a lavoro.



A proposito di auto elettriche compatte vogliamo chiudere mostrandovi la piccola Citroen Ami che diventa Cargo: gli ordini sono già stati aperti, si parte da 5.100 euro.